В городах России прошли акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети»

Максим Расчупкин / t.me/nedimonspbinf

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пензе и ряде других городов России в воскресенье прошли акции «За наших детей». Их организовали родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», они требуют прекратить уголовные преследования в отношении их детей. В Москве и Петербурге шествия не были согласованы с властями и завершились задержаниями.

В столице протестующие собрались у здания ФСБ на Лубянке, акция проходила по относительно мирному сценарию. По разным оценкам, в ней участвовали от 300 до 1000 человек. Мероприятие пытались сорвать активисты движения SERB, сообщил «Коммерсантъ». Участник SERB спровоцировал одного из протестующих на драку, обоих задержали. Массовые задержания в Москве начались уже после окончания акции, когда часть протестующих вышла на Тверскую улицу. Корреспондент «Коммерсанта» сообщает минимум о десяти задержанных.

Акция в Петербурге проходила на Невском проспекте, в ней участвовали около 500 человек. По данным «ОВД-инфо», в отделения полиции увезли не менее 40 человек. Об этом порталу рассказал корреспондент «Закс.ру» Сергей Еремеев. По его словам, сотрудники силовых ведомств задерживали «всех подряд», кто более или менее был похож на возможных участников акции. По оценке телеканала «Дождь», задержанных было более 30 человек. «Росбалт» сообщает о 50 задержанных.

Среди задержанных в Петербурге было несколько журналистов, в том числе корреспонденты «Дождя», «Коммерсанта», «Росбалта». По словам Еремеева, журналистов отпустили без составления протоколов после того, как к полицейским подошел председатель петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Одного человека задержали на митинге в Ростове-на-Дону. В отношении молодого человека составили протокол об осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщает «ОВД-инфо».

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в организации экстремистского сообщества. По делу проходят десять москвичей. По версии следствия, обвиняемые планировали совершить госпереворот и захватить власть в стране. Участники сообщества вину не признают.

Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек — трое петербуржцев и восемь жителей Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране. Несколько фигурантов заявили, что им пришлось дать признательные показания под пытками.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде