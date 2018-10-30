Политика / Безопасность и право

Утрата плавучего дока в Мурманске угрожает боеспособности Северного флота

Подъем дока может оказаться очень дорогим, а без него крупные корабли придется перегонять для ремонта на Дальний Восток
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В ночь на вторник, 30 октября, при выводе авианосца «Адмирал Кузнецов» из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области произошла авария. В результате в 3.30 док затонул, а авианосец к утру был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода. Там будет продолжен ремонт корабля. В результате аварии пострадали четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии в больницах, один пропал без вести.

Плавучий док ПД-50 был построен в конце 1970-х гг. в Швеции по заказу СССР для программы создания авианосного флота и атомных ракетоносцев проекта 941 «Акула». Длина дока – 330 м, ширина – 67 м, высота борта – 6 м, осадка – 6 м. ПД-50 является одним из самых больших плавучих доков в мире и единственным в Европейской части России доком с грузоподъемностью 80 000 т. Сравнимый док ПД-14 есть на Тихоокеанском флоте.

В обычном положении плавучий док водой не затоплен. Но в нем имеются балластные емкости, при затоплении которых док частично уходит под воду, чтобы в него мог зайти корабль. После этого док вновь приподнимается над водой для проведения ремонта подводной части корабля. После завершения ремонта док снова притапливается и корабль выходит.

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Комментарии
padnyaend
16:01 30.10.2018
Чреда событий полностью соответствует логике исполнения, в том числе на государственном уровне..
00
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