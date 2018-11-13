Рыболовлева продержали в полиции больше суток, но он не ответил ни на один вопрос
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Адвокат Дмитрия Рыболовлева Том Жаккарди рассказал о подробностях задержания миллиардера. По словам Жаккарди, Рыболовлева продержали в полиции больше суток, при этом он не ответил ни на один из заданных вопросов. «Продолжительность задержания Дмитрия Рыболовлева в полиции Монако, на мой взгляд, была крайне длительной. Он был задержан с утра вторника 6 ноября до утра среды 7 ноября. Рыболовлев не ответил ни на один из заданных ему вопросов», — сказал адвокат. По его словам, отказ отвечать на вопросы — осознанная позиция, которую Рыболовлев и его защитники заняли более года назад. «Мы написали судье письмо с объяснением этой позиции», — отметил он.
Представители Рыболовлева впервые рассказали о деталях допроса бизнесмена. Ранее о них сообщали только французские СМИ со ссылкой на источники. Так, газета Nice-Matin писала, что всего миллиардеру задали 600 вопросов.
Рыболовлева, состояние которого Forbes в 2018 г. оценил в $6,8 млрд, задержали в Монако 6 ноября. На следующий день, 7 ноября, бизнесмена освободили под судебный контроль, предъявив ему обвинения по делу о «коррупции и торговле влиянием», связанному с его спором со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Детали обвинения не раскрываются.
Рыболовлев в 2015 г. обвинил Бувье в завышении цен на продаваемые ему картины вдвое — на сумму порядка $1 млрд. Прокуратура Монако тогда начала расследование, арт-дилера задержали и предъявили ему обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.
В 2017 г. французская газета Le Monde сообщила, что у Рыболовлева были дружеские отношения с экс-министром юстиции княжества Филиппом Нармино, благодаря которым миллиардер влиял на правосудие в отношении Бувье. В частности, газета сообщила, что Нармино отдыхал в шале Рыболовлева незадолго до задержания арт-дилера. После этой публикации Нармино сложил полномочия.
8 ноября этого года были арестованы несколько бывших и нынешних чиновников Монако, включая Нармино и руководителя подразделения полиции Монако Кристофа Аже, а также жена и сын Нармино. Их обвинили в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия.
10 ноября представитель Рыболовлева сообщил, что тот прибыл в Москву.
Рыболовлев остается в Москве, подтвердил сегодня адвокат: судебный контроль, под которым он находится, не подразумевает запрета на передвижения либо обязанности где-либо «отмечаться». «Обязанность подозреваемых, которым предъявлены обвинения, — это не общаться между собой. Встречи Дмитрия Рыболовлева, который сейчас находится в Москве, проходят в разных странах и городах, которые он посещает, — в Монако, в Швейцарии, в Париже, в Лондоне и многих других», — подчеркнул Жаккарди.
Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева
В ноябре 1969 г. картина была продана за $51,6 млн на аукционе Binoche et Godeau в Париже. В коллекции Рыболовлева она появилась в 2004 г. за $43,8 млн
В 2014 г. Рыболовлев заплатил за картину $186 млн
Рыболовлев приобрел картину в 2012 г. за $118 млн
Рыболовлев приобрел картину за $6 млн
В 2013 г. Бувье приобрел ее за $80 млн и перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. «Надбавка» в более чем $40 млн и стала поводом для иска: миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве. В ноябре 2017 г. эту картину выставили на аукционе Christie’s. В итоге «Спасителя мира» продали за $450,3 млн при стартовой цене в $100 млн. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Кто покупатель картины – неизвестно
Продажа других картин прошла для Рыболовлева не так удачно. Полотно Климта миллиардер продал в ноябре 2015 г. за $170 млн, тогда как приобрел за $183,8 млн, пишет Bloomberg
Полотно Гогена, которое Рыболовлев купил за $85 млн в июне 2008 г., спустя 9 лет ему удалось продать лишь за $25 млн
Картина была куплена миллиардером за $35 млн в 2010 г. Аукцион Christie’s оценивал ее $8,1-10,6 млн, а продана она была за $5,8 млн
Рыболовлев купил полотно за $120 млн, а продал – менее чем за $50 млн в марте 2017 г.