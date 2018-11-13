Рыболовлева продержали в полиции больше суток, но он не ответил ни на один вопрос

Сейчас Рыболовлев в Москве, подтвердил адвокат Imago/Panoramiс /TASS

Адвокат Дмитрия Рыболовлева Том Жаккарди рассказал о подробностях задержания миллиардера. По словам Жаккарди, Рыболовлева продержали в полиции больше суток, при этом он не ответил ни на один из заданных вопросов. «Продолжительность задержания Дмитрия Рыболовлева в полиции Монако, на мой взгляд, была крайне длительной. Он был задержан с утра вторника 6 ноября до утра среды 7 ноября. Рыболовлев не ответил ни на один из заданных ему вопросов», — сказал адвокат. По его словам, отказ отвечать на вопросы — осознанная позиция, которую Рыболовлев и его защитники заняли более года назад. «Мы написали судье письмо с объяснением этой позиции», — отметил он.

Представители Рыболовлева впервые рассказали о деталях допроса бизнесмена. Ранее о них сообщали только французские СМИ со ссылкой на источники. Так, газета Nice-Matin писала, что всего миллиардеру задали 600 вопросов.

Рыболовлева, состояние которого Forbes в 2018 г. оценил в $6,8 млрд, задержали в Монако 6 ноября. На следующий день, 7 ноября, бизнесмена освободили под судебный контроль, предъявив ему обвинения по делу о «коррупции и торговле влиянием», связанному с его спором со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Детали обвинения не раскрываются.

Рыболовлев в 2015 г. обвинил Бувье в завышении цен на продаваемые ему картины вдвое — на сумму порядка $1 млрд. Прокуратура Монако тогда начала расследование, арт-дилера задержали и предъявили ему обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.

В 2017 г. французская газета Le Monde сообщила, что у Рыболовлева были дружеские отношения с экс-министром юстиции княжества Филиппом Нармино, благодаря которым миллиардер влиял на правосудие в отношении Бувье. В частности, газета сообщила, что Нармино отдыхал в шале Рыболовлева незадолго до задержания арт-дилера. После этой публикации Нармино сложил полномочия.

8 ноября этого года были арестованы несколько бывших и нынешних чиновников Монако, включая Нармино и руководителя подразделения полиции Монако Кристофа Аже, а также жена и сын Нармино. Их обвинили в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия.

10 ноября представитель Рыболовлева сообщил, что тот прибыл в Москву.

Рыболовлев остается в Москве, подтвердил сегодня адвокат: судебный контроль, под которым он находится, не подразумевает запрета на передвижения либо обязанности где-либо «отмечаться». «Обязанность подозреваемых, которым предъявлены обвинения, — это не общаться между собой. Встречи Дмитрия Рыболовлева, который сейчас находится в Москве, проходят в разных странах и городах, которые он посещает, — в Монако, в Швейцарии, в Париже, в Лондоне и многих других», — подчеркнул Жаккарди.

Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева