Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Рыболовлев рискует погореть на искусстве

Дмитрий Рыболовлев: от одержимого футболом олигарха до фигуранта дела о коррупции

Страсть к искусству и желание наказать арт-дилера может бумерангом ударить по самому бизнесмену
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Было время, когда в Монако Дмитрия Рыболовлева могли принять за королевскую особу: за ним следовали до пяти телохранителей – больше, чем за самим монархом, князем Альбером II, писала The New York Times (NYT). Иногда князь присоединялся к Рыболовлеву в роскошной ложе на стадионе Людовика II для просмотра игр с участием принадлежащего россиянину футбольного клуба «Монако». Рыболовлев участвовал и в крестинах сыновей-близнецов Альбера в 2015 г., писала NYT. Но в последнее время бизнесмен в опале. А на этой неделе Рыболовлеву, чье состояние американский Forbes оценил в $6,8 млрд, предъявлено обвинение по делу о «коррупции и торговле влиянием». Почему он не прижился в Монако?

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