Верховный суд США заблокировал антииммигрантский приказ Трампа

Но караван беженцев в Мексике уже не столь актуален для президента, как до выборов

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Трампу не повезло в суде Andrew Harnik / AP

Окружной суд Сан-Франциско временно приостановил исполнительный приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, пересекающим южную американскую границу. Соответствующий иск поступил от двух влиятельных НКО – Американского союза защиты гражданских свобод и Центра конституционных прав.

«Я временно приостанавливаю въезд для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики», – говорится в указе Трампа от 9 ноября. Решение было принято в связи с тем, что в мексиканский город Тихуана, расположенный в 1,5 км от американской границы, прибыло около 3000 мигрантов – лишь первая часть двух караванов из Гондураса и Сальвадора, которые уже более месяца движутся по территории Мексики в направлении США.