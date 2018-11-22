Россия игнорирует большую часть рекомендаций ОБСЕ по проведению выборов
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По итогам шести федеральных избирательных кампаний, прошедших в течение 15 последних лет, Россия получила в общей сложности 139 рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), представленных в итоговых отчетах миссий по наблюдению за выборами, подсчитало движение в защиту прав избирателей «Голос». Из них российские власти полностью выполнили семь рекомендаций, или 12,2%. Частично выполнены 48 (34,5%), не выполнены – 74 (53,2%). Такие выводы следуют из аналитического доклада, который «Голос» публикует в четверг.
Многие рекомендации повторяются из года в год, отмечают авторы доклада. Это свидетельствует о четкой позиции организации и желании увидеть прогресс, считают они. Среди наиболее часто повторяющихся рекомендаций – предложения упростить избирательное законодательство, разъяснить неоднозначные положения, особенно о регистрации кандидатов, предпринять шаги по защите от злоупотребления административным ресурсом, о введении непартийного гражданского наблюдения (и эта рекомендация была повторена в отчете по итогам президентской кампании 2018 г., т. е. уже после введения наблюдателей от общественных палат, отмечается в докладе).
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