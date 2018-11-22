Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Советы ОБСЕ не выполнены

Россия игнорирует большую часть рекомендаций ОБСЕ по проведению выборов

Поэтому наблюдателям приходится их регулярно повторять
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

По итогам шести федеральных избирательных кампаний, прошедших в течение 15 последних лет, Россия получила в общей сложности 139 рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), представленных в итоговых отчетах миссий по наблюдению за выборами, подсчитало движение в защиту прав избирателей «Голос». Из них российские власти полностью выполнили семь рекомендаций, или 12,2%. Частично выполнены 48 (34,5%), не выполнены – 74 (53,2%). Такие выводы следуют из аналитического доклада, который «Голос» публикует в четверг.

Многие рекомендации повторяются из года в год, отмечают авторы доклада. Это свидетельствует о четкой позиции организации и желании увидеть прогресс, считают они. Среди наиболее часто повторяющихся рекомендаций – предложения упростить избирательное законодательство, разъяснить неоднозначные положения, особенно о регистрации кандидатов, предпринять шаги по защите от злоупотребления административным ресурсом, о введении непартийного гражданского наблюдения (и эта рекомендация была повторена в отчете по итогам президентской кампании 2018 г., т. е. уже после введения наблюдателей от общественных палат, отмечается в докладе).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике