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ОБСЕ отметила недостаточную конкуренцию на выборах президента России

Президентские выборы, проведенные в России в воскресенье 18 марта, были организованы эффективно, но из-за ограничения ряда свобод конкуренция была снижена. К такому выводу пришла наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает CNN.

«Выборы президента России 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто», - говорится в докладе миссии. Документ зачитал спецкоординатор ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

«Ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений - ограничили пространство для политического взаимодействия и привели к недостаточному уровню конкуренции», - сказал он.

«Большинство кандидатов публично выразили уверенность в том, что действующий президент выиграет на выборах», - добавил Линк на пресс-конференции в Москве. По его словам, возможность участия в выборах была ограничена, что привело «к отсутствию подлинной политической конкуренции». «Выбор без реальной конкуренции, как мы видели на этих выборах, к сожалению, не является реальным выбором», - заявил он.

В свою очередь руководитель наблюдательной миссии Бюро Ян Петерсен отметил, что окончательный доклад по наблюдению за выборами ОБСЕ выпустит приблизительно через два месяца, передает ТАСС.

Согласно предварительным результатам ЦИК по итогам обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, Павел Грудинин - 11,8%, Владимир Жириновский - 5,66%, Собчак - 1,67% голосов.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента