Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому центр Дальневосточного федерального округа (ДФО) перенесен во Владивосток. До этого столицей Дальнего Востока был Хабаровск. Руководителю администрации президента поручено «провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра» ДФО, говорится на сайте Кремля.

С предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток к Путину обратился врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщал РБК. По мнению Кожемяко, на протяжении «всей своей истории Владивосток являлся центром Дальнего Востока». Перенос столицы ДФО «придаст системность» экономическим и социальным преобразованиям, которые происходят в округе, а также будет способствовать реализации крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектов, утверждал Кожемяко. Ранее он заявлял, что его инициативу поддержал премьер Дмитрий Медведев, а руководитель администрации президента Антон Вайно отнесся к идее «в целом положительно».

10 декабря стало известно, что Путин предложение Кожемяко одобрил.

Против переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток выступал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. «Владивостокцы к нам приезжают и говорят: "Мы бы к вам жить переехали, как у вас здорово, как красиво". Что, Владивостоку нечем заняться больше, как переносом столицы?», — заявлял он (цитата по «Интерфаксу»). Хабаровск — крупнейший в округе логистический центр, напомнил мэр. В городе строится аэровокзальный комплекс, в планах строительство самого крупного логистического центра «Почты России», «семимильными шагами развивается зона территории опережающего социально-экономического развития», отмечал Кравчук.

В возможности переноса столицы ДФО сомневался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, избранный в сентябре. «Думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы Хабаровск был не то что столицей Дальнего Востока по названию, но и по определению», — говорил он.