Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Лечить гепатит по-своему

Чиновники хотят заменить современную терапию гепатита С устаревшей

На создание такого лекарства деньги давал Минпромторг
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минздрав намерен существенно снизить закупки наиболее эффективного, комбинированного безинтерферонового лечения вирусного гепатита С, уменьшив обеспеченность препаратом инфицированных ВИЧ в сочетании с гепатитами В и С. Взамен министерство предлагает перевести таких пациентов на устаревшую интерферонсодержащую терапию. Об этом министру здравоохранения Веронике Скворцовой пишет директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева, она также отправила обращение руководителю проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерию Алексееву. «Ведомости» ознакомились с копиями документов; Онуфриева подтвердила отправку писем; Алексеев через представителя – получение, представитель Минздрава не ответил на запрос.

В России свыше 714 000 человек с ВИЧ, говорила в ноябре Скворцова. По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, на которые ссылается Онуфриева, – 978 443 человека, из них у трети еще и гепатит С.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике