Чиновники хотят заменить современную терапию гепатита С устаревшей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В России эпидемия ВИЧ: по данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, около 1 млн человек инфицировано, треть из них больны еще и гепатитом С, современное лечение получают в лучшем случае сотни Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Минздрав намерен существенно снизить закупки наиболее эффективного, комбинированного безинтерферонового лечения вирусного гепатита С, уменьшив обеспеченность препаратом инфицированных ВИЧ в сочетании с гепатитами В и С. Взамен министерство предлагает перевести таких пациентов на устаревшую интерферонсодержащую терапию. Об этом министру здравоохранения Веронике Скворцовой пишет директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева, она также отправила обращение руководителю проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерию Алексееву. «Ведомости» ознакомились с копиями документов; Онуфриева подтвердила отправку писем; Алексеев через представителя – получение, представитель Минздрава не ответил на запрос.

В России свыше 714 000 человек с ВИЧ, говорила в ноябре Скворцова. По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, на которые ссылается Онуфриева, – 978 443 человека, из них у трети еще и гепатит С.