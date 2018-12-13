Чиновники хотят заменить современную терапию гепатита С устаревшей
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Минздрав намерен существенно снизить закупки наиболее эффективного, комбинированного безинтерферонового лечения вирусного гепатита С, уменьшив обеспеченность препаратом инфицированных ВИЧ в сочетании с гепатитами В и С. Взамен министерство предлагает перевести таких пациентов на устаревшую интерферонсодержащую терапию. Об этом министру здравоохранения Веронике Скворцовой пишет директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева, она также отправила обращение руководителю проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерию Алексееву. «Ведомости» ознакомились с копиями документов; Онуфриева подтвердила отправку писем; Алексеев через представителя – получение, представитель Минздрава не ответил на запрос.
В России свыше 714 000 человек с ВИЧ, говорила в ноябре Скворцова. По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, на которые ссылается Онуфриева, – 978 443 человека, из них у трети еще и гепатит С.
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