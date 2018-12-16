Telegram и альтернативные операторы пожаловались в Совет Европы на пакет Яровой

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В 2016 г. ЕСПЧ признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки Андрей Гордеев / Ведомости

Российские власти не только не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое «по делу «Роман Захаров против России», но и, напротив, предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки, распространив систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации. Об этом говорится в меморандуме, который Международная правозащитная группа «Агора», компания Telegram Messenger LLP и Объединение альтернативных операторов связи направили в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ).

В 2016 г. ЕСПЧ признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки. Руководитель центра Фонда защиты гласности в Санкт-Петербурге Роман Захаров жаловался на то, что российское законодательство обязывает мобильных операторов устанавливать техническое оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи (так называемая СОРМ-2). За прошедшее с тех пор время российские власти так и не пересмотрели систему практически бесконтрольного допуска спецслужб к переговорам граждан, утверждают авторы меморандума. Более того, наблюдается дальнейшее эволюционирование системы СОРМ: в 2016 г. был принят так называемый пакет Яровой, обязавший операторов связи и интернет-сервисы обеспечить спецслужбам доступ также к данным интернет-коммуникации, и сделать это они обязаны за свой счет. Минувшим летом правительство предоставило в КМСЕ план исполнения постановления суда, но речь в нем идет о незначительных поправках в законодательство, которые не предусматривают исправления фундаментальных его недостатков, отмеченных ЕСПЧ, – в частности, таких, как существование технической возможности перехватывать любые сообщения без получения предварительного судебного разрешения.