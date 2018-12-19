Выборы президента

Максим Стулов / Ведомости

Главным внутриполитическим событием 2018 г. в России должны были стать очередные президентские выборы. И поначалу казалось, что так и будет: 18 марта Владимир Путин не только переизбрался на свой четвертый срок, но и установил при этом абсолютный рекорд России, впервые за всю постсоветскую историю получив поддержку абсолютного большинства от списочного числа избирателей.

Но всего через полгода произошло другое событие – на первый взгляд гораздо менее значимое, но заставившее многих комментаторов заговорить о наступлении новой политической реальности. В сентябре в четырех регионах их действующие руководители, выдвинутые, как и положено, «Единой Россией», не смогли выиграть губернаторские выборы. Двое из них, в Хабаровском крае и Владимирской области, безоговорочно проиграли оппозиционерам во втором туре. Третий, в Хакасии, снялся с гонки, не дожидаясь неминуемого поражения. А четвертый, в Приморском крае, вроде как даже победил во втором туре, но крайизбирком признал итоги выборов недействительными из-за массовых нарушений, выразившихся в том числе в банальном переписывании протоколов в пользу врио губернатора.

То есть, с одной стороны, весенние выборы показали, что Путин приобрел поддержку народа, которой не имел до сих пор ни один российский президент. А с другой – даже этот сверхпопулярный Путин, как оказалось, не в силах спасти горячо нелюбимых народом губернаторов, особенно если у избирателей появляется сильный стимул голосовать назло власти – такой, например, как повышение пенсионного возраста. И хотя в Приморье на повторных выборах 16 декабря все же победил новый врио губернатора Олег Кожемяко, с проблемой протестного голосования Кремлю, похоже, придется иметь дело и в 2019 г.