Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске превысило 30 человек

Утром 31 декабря в Магнитогорске полностью обрушился один из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома МЧС / Reuters

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске превысило 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Остается неизвестной судьба девяти человек.

В ведомстве сообщили, что из-под завалов извлекли еще четыре тела. Представитель пресс-службы МЧС уточнил в беседе с «Интерфаксом», что последние извлеченные из-под завалов — две женщины и двое детей. Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил в своем Telegram-канале, что установлены личности 21 погибшего.

В больницах еще остаются пять человек. Одна из пострадавших была выписана из больницы 2 января, сообщала пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился один из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. По этому факту Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи изучают все возможные версии случившегося, приоритетная на данный момент — взрыв бытового газа. 1 января СКР уточнил, что следов взрывчатки на месте обрушения дома не обнаружено.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки