Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

Евгений Бочкарев / ТАСС

Спасатели объявили о завершении поисковой операции в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря рухнул один из подъездов 10-этажного дома. «Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — приводит «РИА Новости» слова первого замруководителя МЧС Александра Чуприяна. Он уточнил, что тела 38 погибших к настоящему времени опознаны.

Ранее спасатели сообщали об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС по Челябинской области заявляли, что под обломками могут оставаться еще три человека, но не исключали, что списки находившихся в здании в момент ЧП могут уточняться. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию до полной расчистки территории.

Чуприян уточнил, что федеральная группировка, работавшая в Магнитогорске, сворачивается, а работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию, передает ТАСС.

Расследованием причин трагедии занимается следственная группа главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР). По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Основной версией происшедшего является взрыв бытового газа.

1 января СКР заявил, что «отрабатывает все возможные версии происшедшего». На разобранных к тому моменту и исследованных взрывотехниками частях здания «следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».

Сегодня, 3 января, мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил об отсутствии связи между взрывами в жилом доме 31 декабря и автомобиле «Газель» 1 января. По предварительным данным МВД, в автомобиле взорвалось газовое оборудование. В результате ЧП пострадали три человека. «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов – ред.) по всему городу, – это точно не так», – цитирует его «РИА Новости».

4 января в Магнитогорске начнутся похороны погибших.