Регионы оказались не готовы к новому законодательству о переработке отходов
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Регионы оказались не готовы к вступлению в силу нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Замысел реформы предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки и перераспределение части финансовых потоков с концентрацией контроля в руках федеральных игроков, а не регионалов, поясняют эксперты. Но оказалось, что для оперативного запуска реформы у властей нет необходимых инструментов, в итоге принятый в декабре закон дал возможность отсрочить реформу на несколько лет в значительной части регионов. По прогнозу авторов доклада, федеральные интересанты будут пытаться «сохранить лицо и решимость довести преобразования до конца, а критики будут указывать на нежелательность разогрева «мусорной» повестки и превращения ее в «новую пенсионную».
В декабре протесты и сбор подписей против строительства мусороперерабатывающих заводов и полигонов прошли в Адыгее, Татарстане, Архангельской, Кировской, Московской, Ярославской и Тамбовской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае. Кое-где о неготовности регионов к новым требованиям заявляли их первые лица. Так, глава Якутии Айсен Николаев назвал мусорную реформу «очень поспешной»: «Закон сырой, непродуманный и писался для крупных городов Центральной России. Наши условия он не учитывает». Среди регионов, где введение новой схемы обращения с отходами уже отсрочено, Владимирская, Ленинградская, Амурская и Курганская области, Бурятия, Хабаровский и Забайкальский край.
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