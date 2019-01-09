Регионы оказались не готовы к новому законодательству о переработке отходов

Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Регионы к реформе не готовы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Состояние общественного мнения таково, что рвануть может что угодно, в том числе и мусорная тема, считает политолог Аббас Галлямов Сергей Фадеичев / ТАСС

Регионы оказались не готовы к вступлению в силу нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Замысел реформы предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки и перераспределение части финансовых потоков с концентрацией контроля в руках федеральных игроков, а не регионалов, поясняют эксперты. Но оказалось, что для оперативного запуска реформы у властей нет необходимых инструментов, в итоге принятый в декабре закон дал возможность отсрочить реформу на несколько лет в значительной части регионов. По прогнозу авторов доклада, федеральные интересанты будут пытаться «сохранить лицо и решимость довести преобразования до конца, а критики будут указывать на нежелательность разогрева «мусорной» повестки и превращения ее в «новую пенсионную».

В декабре протесты и сбор подписей против строительства мусороперерабатывающих заводов и полигонов прошли в Адыгее, Татарстане, Архангельской, Кировской, Московской, Ярославской и Тамбовской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае. Кое-где о неготовности регионов к новым требованиям заявляли их первые лица. Так, глава Якутии Айсен Николаев назвал мусорную реформу «очень поспешной»: «Закон сырой, непродуманный и писался для крупных городов Центральной России. Наши условия он не учитывает». Среди регионов, где введение новой схемы обращения с отходами уже отсрочено, Владимирская, Ленинградская, Амурская и Курганская области, Бурятия, Хабаровский и Забайкальский край.