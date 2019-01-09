Конец войны в Сирии, попытка импичмента Трампа и другие прогнозы на новый год

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Неопределенность, уже ставшая «новой нормой», подрывает институциональные основы международной системы Андрей Махонин / Ведомости

В 2019 г. закончится война в Сирии, а демократы в США попытаются объявить импичмент президенту Дональду Трампу – такие прогнозы дают эксперты консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» в докладе «Международные угрозы – 2019. Геополитическое ускорение».

В мировой политике нарастает неопределенность: «геополитическое ускорение» вызывает у политиков желание упростить международные отношения, вернуться в черно-белую реальность холодной войны. Это выражается прежде всего в многочисленных провокациях против России, которые, по мнению экспертов, продолжатся и в 2019 г. Хотя есть и вероятность того, что мировая аудитория окажется «перекормленной российской угрозой» и провокации перестанут «продаваться».