Политика / Власть
Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Откуда исходят угрозы миру

Конец войны в Сирии, попытка импичмента Трампа и другие прогнозы на новый год

Российские эксперты оценили главные международные угрозы – 2019
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В 2019 г. закончится война в Сирии, а демократы в США попытаются объявить импичмент президенту Дональду Трампу – такие прогнозы дают эксперты консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» в докладе «Международные угрозы – 2019. Геополитическое ускорение».

В мировой политике нарастает неопределенность: «геополитическое ускорение» вызывает у политиков желание упростить международные отношения, вернуться в черно-белую реальность холодной войны. Это выражается прежде всего в многочисленных провокациях против России, которые, по мнению экспертов, продолжатся и в 2019 г. Хотя есть и вероятность того, что мировая аудитория окажется «перекормленной российской угрозой» и провокации перестанут «продаваться».

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