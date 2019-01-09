Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Откуда исходят угрозы миру
Конец войны в Сирии, попытка импичмента Трампа и другие прогнозы на новый год
Российские эксперты оценили главные международные угрозы – 2019
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Неопределенность, уже ставшая «новой нормой», подрывает институциональные основы международной системы
Андрей Махонин / Ведомости
В 2019 г. закончится война в Сирии, а демократы в США попытаются объявить импичмент президенту Дональду Трампу – такие прогнозы дают эксперты консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» в докладе «Международные угрозы – 2019. Геополитическое ускорение».
В мировой политике нарастает неопределенность: «геополитическое ускорение» вызывает у политиков желание упростить международные отношения, вернуться в черно-белую реальность холодной войны. Это выражается прежде всего в многочисленных провокациях против России, которые, по мнению экспертов, продолжатся и в 2019 г. Хотя есть и вероятность того, что мировая аудитория окажется «перекормленной российской угрозой» и провокации перестанут «продаваться».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}