Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Посол США погрозил Германии

Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке – 2»

Теперь проект могут поддержать даже те немцы, которые раньше выступали против, считают эксперты
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Посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag. По ее сведениям, в письмах, разосланных в начале января, посол предупредил, что «фирмы, сотрудничающие с российским энергетическим экспортным сектором, участвуют в том, что может повлечь за собой значительные санкционные риски». Представитель Гренелла заявил Bild, что эти послания «не следует понимать как угрозу», они лишь «ясно выражают позицию США». Позже газета Handelsblatt опубликовала полный текст писем, в которых, в частности, говорится, что «Северный поток – 2» подрывает энергетическую безопасность Европы и Украины и дает дополнительный инструмент политического влияния России. Письма были направлены фирмам Wintershall и Uniper, уточняет Handelsblatt.

Действия Гренелла противоречат дипломатическим обычаям, считают в немецком МИДе. «Вопросы европейской политики в сфере энергетики должны решаться в Европе, а не в США», – подчеркивал ранее министр иностранных дел Хайко Маас. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что речь идет «о нашем самоуважении и суверенитете».

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