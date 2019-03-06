Министерствам и ведомствам придется отчитываться о реализации общественных инициатив

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Чиновники ответят на петиции Евгений Разумный / Ведомости

Министерствам и ведомствам придется раз в квартал отчитываться о реализации общественных инициатив. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале раскрытия информации. Указ уточняет правила рассмотрения общественных петиций, набравших более 100 000 голосов на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ). Проект заработал в апреле 2013 г., его запуску предшествовала предвыборная статья Владимира Путина «Демократия и качество государства», в которой он предложил ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте общественных инициатив, которые соберут 100 000 и более подписей в интернете.

Обязательным рассмотрение подобных инициатив так и не стало. По утвержденным президентом правилам набравшая нужное количество подписей петиция направляется на рассмотрение экспертной рабочей группы, которая ее либо поддерживает и рекомендует к реализации, либо отклоняет. До ликвидации в 2018 г. открытого правительства группу возглавлял министр Михаил Абызов, впоследствии эти полномочия перешли к вице-премьеру Константину Чуйченко. Функционирование РОИ обеспечивает Фонд информационной демократии, его возглавляет Илья Массух. Согласно предложенному проекту указа отчеты будут направляться для публикации на сайте РОИ. Массух говорит, что сейчас информация о реализации инициатив в фонд просто не попадает. По его данным, из набравших более 100 000 голосов инициатив примерно 10 по рекомендации экспертной группы был дан ход, но сведений об их исполнении со стороны органов власти не имеется. А из-за отсутствия контроля со стороны общественности многие инициативы просто забалтываются. Но, добавляет Массух, недавно возглавивший рабочую группу Чуйченко более ответственно подходит к вопросам реализации рекомендаций федеральных экспертов, он смотрит на РОИ как на инструмент реального участия граждан в политике. Когда чиновники начнут отчитываться об исполнении инициатив, замалчивать вопросы, за которые проголосовало более 100 000 человек, станет значительно труднее, полагает Массух.