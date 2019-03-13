Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по жалобе украинского режиссера Сенцова

Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по жалобе украинского гражданина Олега Сенцова Zuma / TASS

ЕСПЧ завершил коммуникацию по жалобе отбывающего наказание в России украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 г. на 20 лет строгого режима по делу «крымских террористов», на его задержание и арест. Об этом сообщила адвокат Международной «Агоры» Наташа Добрева, представляющая Сенцова в Страсбурге. Это значит, что рассмотрение дела выходит на финишную прямую – впрочем, решения следует ждать после рассмотрения межгосударственной жалобы «Украина против России» по Крыму, отмечает адвокат.

Сенцов утверждает, что был гражданином Украины на момент задержания и, таким образом, находится вне юрисдикции российских властей. Его признание гражданином России является незаконным. Он также подвергает сомнению статус судьи, выносившего решение о его аресте. Сенцов жалуется, что он не мог предвидеть, что его оппозиционная деятельность, которая максимум может быть квалифицирована как хулиганство, повлечет за собой обвинение в совершении одного из самых тяжких преступлений. Он требует 12 000 евро в качестве компенсации морального вреда, понесенного в результате предварительного заключения в течение 1,5 года.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу в сентябре прошлого года. Он задал российскому правительству семь вопросов, в том числе его интересовало, находился ли заявитель под юрисдикцией Российской Федерации и был ли судья, принявший решение об аресте Сенцова 11 мая 2014 г., «должностным лицом, наделенным согласно закону судебной властью».

Ни тот ни другой факт не вызывают сомнения у российских властей. В меморандуме уполномоченного России в ЕСПЧ Михаила Гальперина говорится, что с 18 марта Россия осуществляет юрисдикцию на территории Республики Крым и несет ответственность за все действия госорганов. Сенцов был арестован в связи с подозрением в совершении преступления, и эти подозрения оказались обоснованными. Что касается судьи Киевского районного суда Симферополя Дениса Диденко, то на момент принятия решения он был действующим судьей российского суда на основании закона о принятии в состав России Республики Крым, принятого 21 марта 2014 г. (в силу этого закона крымские суды продолжали осуществлять правосудие до создания и начала деятельности судов, созданных по всем правилам, а судьи сохраняли статус, если не отказывались от российского гражданства).

Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев говорит, что жалоба Сенцова выглядела бы достаточно стандартной (жалоб на необоснованный арест и его продление много среди обращений в ЕСПЧ), если бы описанные в ней события не происходили в Крыму. Это означает, что решение ЕСПЧ во многом будет зависеть от позиции, которую ему предстоит сформулировать по межгосударственной жалобе «Украина против России». По мнению эксперта, российским властям будет довольно трудно подтвердить законность созданных в Крыму судов. Впрочем, прецеденты случались, отмечает он, так, несколько лет назад Страсбург признал турецкие суды на территории Северного Кипра созданными на основании закона, при том что присутствие Турции в этом регионе никем до сих пор не признано.