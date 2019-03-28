Расходы партийцев на оплату услуг подрядчиков недостаточно прозрачны

Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Кому и за что платят партии

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Госфинансирование партий во всем мире используется для стимулирования их политической работы, однако российские партии вместо этого зачастую выводят деньги в аффилированные с ними или их руководителями структуры, отмечается в докладе PhotoXPress

Парламентские партии тратят большую часть своего госфинансирования на содержание околопартийных структур и оплату услуг подрядчиков. Об этом говорится в докладе движения «Голос», проанализировавшего партийные расходы в 2005–2017 гг. Фактически партийцы живут за счет налогоплательщиков, подчеркивают эксперты: например, в 2017 г. (отчетности за 2018 г. пока нет) парламентские партии получили из федерального бюджета почти 7 млрд руб., что составило более 80% их доходов. При этом стоимость одного голоса избирателя, исходя из которой рассчитываются выплаты партиям, усилиями их же депутатов выросла с 2007 г. более чем в 30 раз – с 5 до 152 руб.

Госфинансирование партий во всем мире используется для стимулирования их политической работы, однако российские партии вместо этого зачастую выводят деньги в аффилированные с ними или их руководителями структуры, отмечается в докладе.