Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Кому и за что платят партии

Расходы партийцев на оплату услуг подрядчиков недостаточно прозрачны

Эксперты «Голоса» выяснили, на что парламентские партии тратят государственные деньги

Парламентские партии тратят большую часть своего госфинансирования на содержание околопартийных структур и оплату услуг подрядчиков. Об этом говорится в докладе движения «Голос», проанализировавшего партийные расходы в 2005–2017 гг. Фактически партийцы живут за счет налогоплательщиков, подчеркивают эксперты: например, в 2017 г. (отчетности за 2018 г. пока нет) парламентские партии получили из федерального бюджета почти 7 млрд руб., что составило более 80% их доходов. При этом стоимость одного голоса избирателя, исходя из которой рассчитываются выплаты партиям, усилиями их же депутатов выросла с 2007 г. более чем в 30 раз – с 5 до 152 руб.

Госфинансирование партий во всем мире используется для стимулирования их политической работы, однако российские партии вместо этого зачастую выводят деньги в аффилированные с ними или их руководителями структуры, отмечается в докладе.

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