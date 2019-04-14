Кремль планирует улучшить систему политического прогнозирования

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Кремль хочет улучшить систему политического прогнозирования PhotoXPress

Администрация президента планирует использовать на выборах в регионах новые инструменты прогнозирования и социологические методики, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к Кремлю. Это реакция на выборы 2018 г., когда четыре губернатора не смогли избраться в первом туре, а соответствующие прогнозы появились слишком поздно, говорят собеседники. По словам одного из них, запрос на новые подходы есть со стороны администрации, социологи и эксперты тоже готовы предложить новые методики.

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