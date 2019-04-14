Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Гадание на выборах
Кремль планирует улучшить систему политического прогнозирования
Это реакция на поражения кандидатов власти на губернаторских выборах 2018 года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Кремль хочет улучшить систему политического прогнозирования
PhotoXPress
Администрация президента планирует использовать на выборах в регионах новые инструменты прогнозирования и социологические методики, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к Кремлю. Это реакция на выборы 2018 г., когда четыре губернатора не смогли избраться в первом туре, а соответствующие прогнозы появились слишком поздно, говорят собеседники. По словам одного из них, запрос на новые подходы есть со стороны администрации, социологи и эксперты тоже готовы предложить новые методики.
Что нового
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}