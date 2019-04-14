Процесс перевооружения российской армии планово замедляется

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Вооруженные силы получили около 500 новых единиц вооружения Максим Стулов / Ведомости

Отчеты предприятий и военных по выполнению гособоронзаказа (ГОЗ) в I квартале 2019 г. были заслушаны в пятницу в Национальном центре управления обороной военного ведомства в ходе ежеквартального единого дня военной приемки. В целом, по словам министра обороны Сергея Шойгу, за I квартал Вооруженные силы получили около 500 новых единиц вооружения. Среди них 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», один береговой ракетный комплекс «Бастион», 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей «Тигр», «Урал» и «Камаз».

Сухопутные и Воздушно-десантные войска (ВДВ), как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, получили 498 новых и 42 отремонтированных автомобиля, 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 187 новых и 53 отремонтированных единиц техники связи, 9000 единиц носимого вооружения (в том числе 5000 новых автоматов Калашникова АК-12) и экипировки и более 4300 парашютов и других средств десантирования. Начались поставки в войска модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», созданных на базе РСЗО «Смерч».