Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Губернаторы особого риска
Шесть губернаторов рискуют не избраться осенью в первом туре
Социологи представили первые опросы к сентябрьским губернаторским выборам
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Шесть губернаторов рискуют не избраться осенью в первом туре
Евгений Разумный / Ведомости
В шести из 16 регионов, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур – так можно интерпретировать представленные в среду, 17 апреля, результаты первых предвыборных опросов ВЦИОМа (проведены в 10 регионах) и ФОМа (в шести регионах).
По данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг ниже 50% сейчас имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио оренбургского губернатора Денис Паслер (47%).
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