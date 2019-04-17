Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: Губернаторы особого риска

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Шесть губернаторов рискуют не избраться осенью в первом туре Евгений Разумный / Ведомости

В шести из 16 регионов, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур – так можно интерпретировать представленные в среду, 17 апреля, результаты первых предвыборных опросов ВЦИОМа (проведены в 10 регионах) и ФОМа (в шести регионах).

По данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг ниже 50% сейчас имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио оренбургского губернатора Денис Паслер (47%).