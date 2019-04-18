Избрание Зеленского президентом Украины практически неизбежно

Догнать соперника Петру Порошенко поможет только чудо, уверены эксперты EPA / TASS

Накануне второго тура выборов президента Украины актер и шоумен Владимир Зеленский, по данным опросов, опережает действующего президента Петра Порошенко как минимум с двукратным отрывом. Даже по самому благоприятному для Порошенко телефонному опросу Киевского международного института социологии (КМИС) от 15–16 апреля шоумен лидирует с результатом 65 на 35% (от числа избирателей, намеренных голосовать и определившихся с выбором), а в опросах «лицом к лицу» разрыв еще больше. Так, по опубликованным в четверг данным группы «Рейтинг», за Зеленского хотят голосовать 73%, а за Порошенко – 27% определившихся избирателей. При этом за три недели после первого тура, в котором Зеленский набрал 30,2%, а Порошенко – 15,9%, заметного роста рейтинга у президента не было, отмечают социологи.

Сам Порошенко и его соратники возлагают надежды на намеченные на пятницу дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», договоренности о которых после череды скандалов удалось добиться на этой неделе. Но лишь 14,9% респондентов сообщили КМИСу, что определятся с выбором именно по итогам дебатов, а для 51,3% они безразличны. Не надо надеяться, что «Зеленский такой уж зеленый», предупреждает украинский политолог Вадим Карасев: «Он человек умный и сообразительный, и на шоу в стадионном формате у Порошенко не слишком большая фора – она точно не даст ему возможность переломить ситуацию».

Команда Порошенко уверена, что выиграет дебаты, поэтому соглашается на все условия Зеленского, говорит гендиректор КМИСа Владимир Паниотто: «Порошенко гораздо лучше разбирается в управлении государством. Но как дебаты повлияют на электоральную ситуацию – сказать трудно». В последние дни рейтинги кандидатов сближаются, но сойтись они не успеют, уверен социолог.

Между тем чем ближе выборы, тем больше признаков того, что украинский госаппарат начинает терять лояльность к президенту. На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева выпустил на свободу по формальным основаниям арестованную год назад за подготовку теракта в Верховной раде депутата Надежду Савченко, а в четверг Киевский окружной административный суд признал незаконной национализацию в 2016 г. Приватбанка олигарха Игоря Коломойского, на телеканале которого «1 + 1» выходят программа и сериалы Зеленского. По мнению бывшего украинского чиновника, эти решения вряд ли были бы возможны без пассивной позиции генпрокуратуры, а это означает, что отдельные элементы госаппарата уже пытаются переориентироваться на нового президента. Эти решения судов действительно симптом, что властная вертикаль частично начала разваливаться, согласен российский политолог Александр Гущин.

Как настроены украинские избиратели перед вторым туром выборов президента

Порошенко ситуацию уже не переломить, если только не будет каких-то неправовых действий, уверен Карасев: «Три недели Порошенко ничего не принесли, разрыв сохраняется. Команда Зеленского действует грамотно и не дает шансов сократить разрыв». Силовики на Украине пока «не дергаются», а события вроде освобождения Савченко и суда по Приватбанку – это попытки Порошенко изменить ситуацию, полагает эксперт: «Савченко отпустили специально, чтобы она поменяла повестку. С Приватбанком тоже сделали специально, чтобы показать, что ждет Украину, если на выборах победит Зеленский, т. е. Коломойский».

Истории с Приватбанком и освобождением Савченко негативно скажутся на Зеленском, согласен социолог Паниотто: «Реприватизация банка рассматривается как действия Коломойского – огромные суммы, выплаченные из бюджета для спасения банка, надо будет вернуть, и это будет подаваться как действия партнера Зеленского. Освобождение же Савченко повышает нестабильность, а в таких условиях предпочтительнее Порошенко как президент».

Российские эксперты в «спасение» Порошенко тоже не верят. У настроения избирателей слишком большая инерция, чтобы что-то могло измениться за оставшиеся дни, говорит политолог Евгений Минченко: «Если [изменение расклада голосов] произойдет, это будет чудо. Честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что что-то сейчас переломит этот тренд». Резкие перемены возможны, только если произойдет какое-то чудо, согласен политолог Алексей Чеснаков: «Основная часть избирателей уже сделала выбор, и результат дебатов на них не повлияет». Что же касается «сигналов» вроде упомянутых решений судов, то для большей части населения они значения не имеют и повлияют лишь на элитные расклады, добавляет эксперт: «Часть элит будет воспринимать это как слабость Порошенко, другая – как часть игры с Коломойским. Вокруг этого будут строиться различные конспирологические версии».

Команда Порошенко прикладывает все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, отмечает политолог Андрей Кортунов: «Обвиняют Зеленского, что он получает деньги от помощника президента России Владислава Суркова, и даже публикуют какую-то электронную переписку. Думаю, это будет последнее, на что они будут делать ставку, – представлять Зеленского как ставленника Москвы». Но эти действия запоздали и вряд ли изменят ситуацию принципиально, считает эксперт: «Если не будет какой-то масштабной военной эскалации на востоке Украины, чего вроде бы не предвидится, думаю, общий тренд изменить уже нельзя».

Введенные в четверг российским правительством новые санкции, запрещающие поставку на Украину жидкого топлива и других товаров (подробнее см. стр. 12), тоже вряд ли повлияют на исход выборов, так как они воздействуют на элиты, а не на народ, отмечает Гущин: «Повлиять может только какое-нибудь событие или происшествие во время дебатов, связанное со столпотворением людей, которое может вообще привести к срыву голосования. Либо неожиданное снятие кандидата – если будет заключена какая-то сделка или под давлением компромата».

Что Медведев запретил ввозить в Россию с Украины