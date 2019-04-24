Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына будет символической

У России мало возможностей воздействовать на КНДР, а желания еще меньше, считает эксперт

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Северокорейский лидер прибыл в Приморье в среду на своем бронепоезде Primorsky Regional Administration Press Service / AP

Во Владивостоке в четверг пройдет первая встреча президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Северокорейский лидер прибыл в Приморье в среду на своем бронепоезде, заявил, что всегда мечтал побывать в России, и выразил надежду, что его первый визит окажется не последним, сообщила пресс-служба крайадминистрации.

Совместного заявления и подписания каких-либо документов по итогам переговоров не планируется, сообщил во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. Тем не менее в Кремле, по его словам, этот визит считают ключевым событием в двусторонних отношениях за все последние годы. Кроме того, саммит важен «с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом», подчеркнул Ушаков. В последние месяцы ситуация вокруг полуострова несколько стабилизировалась, напомнил он, и Россия «намерена всячески способствовать закреплению позитивных тенденций».