Путин посетил завод по производству стратегических бомбардировщиков

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Владимир Путин посетил Казанский авиазавод им. Горбунова (КАЗ) – головное предприятие по созданию самолетов для дальней авиации Алексей Никольский / ТАСС

Проводимые раз в полгода совещания по выполнению госпрограммы вооружений перешли в новый формат: в понедельник Владимир Путин посетил Казанский авиазавод им. Горбунова (КАЗ) – головное предприятие по созданию самолетов для дальней авиации. Ему показали модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М, Ту-22М3М и Ту-95МСМ, пассажирский авиалайнер Ту-214 для спецавиации Минобороны, а также вертолеты производства Казанского вертолетного завода, включая новый Ми-38Т – медицинский вариант легкого вертолета «Ансат». Затем Путин вернулся в Сочи, где вечером должен был встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И и провести совещание по гособоронзаказу, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник, перед возможной встречей в Сочи с госсекретарем США Майком Помпео, Путин планирует посетить Ахтубинск (Астраханская обл.), где расположен Государственный летный испытательный центр ВКС, и осмотреть самолеты и другие новейшие образцы авиационных вооружений, сообщила пресс-служба Кремля. Возможная встреча с Помпео состоится на фоне резкого обострения ситуации в Персидском заливе и вокруг Ирана и усиления напряженности в отношениях США с Венесуэлой и Китаем. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, новый формат совещаний по госпрограмме вооружений был анонсирован Кремлем несколько месяцев назад, но нельзя исключать, что две подряд поездки для знакомства с авиационными вооружениями частично носят и характер демонстрации в связи с визитом Помпео и международной обстановкой.