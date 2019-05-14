Москва и Вашингтон надеются на восстановление «доверительного диалога»

PAVEL GOLOVKIN / POOL

Президент Владимир Путин принял во вторник в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, впервые приехавшего в Россию. Встреча завершилась уже после подписания этого номера в печать. Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин планировал обсудить с Помпео двусторонние отношения, «вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики», ситуацию в горячих точках – Иране, Сирии, Венесуэле – и проблему денуклеаризации Корейского полуострова.

Министры надеются

Этой встрече предшествовал почти трехчасовой разговор госсекретаря США с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Недавно они уже встречались в Финляндии, а в Сочи, по словам Помпео, он прибыл потому, что в улучшении отношений с Россией заинтересован президент США Дональд Трамп. «Не всегда и не по всем вопросам мы находимся по разным сторонам, есть огромное количество вопросов, где наши интересы совпадают. Поэтому нам надо сделать все, чтобы <...> найти те вопросы, по которым наши взаимоотношения могут быть улучшены», – заявил госсекретарь. Среди тем, по которым Россия и США уже сотрудничали, он назвал борьбу с терроризмом, сокращение вооружений, нераспространение ядерного оружия и урегулирование региональных конфликтов.

Лавров перед встречей сказал, что он и Помпео получили от президентов поручения подготовить конкретные предложения для вывода двусторонних отношений «из нынешнего печального состояния»: «Важной предпосылкой успеха является восстановление доверительного диалога на различных уровнях. И то, что мы встречаемся за две недели уже второй раз, вселяет определенный оптимизм».

После переговоров Лавров рассказал, что стороны признали важность восстановления каналов общения, замороженных «в том числе из-за волны безосновательных обвинений России в попытках повлиять на исход американских выборов». Министр надеется, что диалогу будет способствовать и публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств сговора предвыборного штаба Трампа с Кремлем. По словам Лаврова, российская сторона передала Помпео записку с идеями, которые могут способствовать улучшению отношений. Он также сообщил, что говорил с коллегой о возможной встрече Путина и Трампа: российская сторона согласится на нее, если получит официальное приглашение.

Помпео, в свою очередь, сказал, что речь, в частности, шла о подключении Китая к переговорам о контроле над вооружениями, денуклеаризации Корейского полуострова и отказе России от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которому «настало время уйти». Госсекретарь также пообещал продолжить оказывать давление на Иран и призвал Москву «протянуть руку новому правительству Украины» и освободить арестованных за нарушение границы украинских моряков.

Эксперты сомневаются

Американские эксперты не ожидают от визита Помпео прорыва в российско-американских отношениях, пишет The Washington Post (WP). «Учитывая количество разногласий между США и Россией, эта встреча не сдвинет процесс с мертвой точки», – цитирует газета эксперта по России из Brookings Institution Алину Полякову. Есть несколько направлений, по которым страны готовы к сотрудничеству: в первую очередь это борьба с терроризмом и мирный процесс в Афганистане, напоминает CNN. В остальном их позиции почти не сходятся, а самыми острыми остаются конфликты вокруг Ирана, Венесуэлы, Сирии и Украины. Хотя в иранской повестке некоторые видят потенциал для сотрудничества. «Мы знаем, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии, а до тех пор, пока Иран использует Сирию как ракетную платформу для продвижения собственных внешнеполитических целей, стабилизации там не будет», – пояснил спецпредставитель США по делам Ирана Брайан Хук.

При этом многие американские политики требовали, чтобы Помпео придерживался жесткой линии в разговоре с Путиным, а тема российского вмешательства была включена в повестку переговоров. «Помпео должен припугнуть Путина и любого другого иностранного противника, который осмелится думать о вмешательстве в наши выборы», – приводит The Hill слова лидера демократов в сенате Чака Шумера. Сомневаются в США и в целесообразности нового саммита. «По сути, сейчас нет ни одной темы, по которой страны были бы готовы к переговорам на уровне президентов. Мы видим только, что Трамп хочет еще одну встречу и не слишком заботится о традиционной дипломатической подготовке», – цитирует WP вице-президента Фонда Карнеги Эндрю Вайса.

Приезд Помпео, и особенно его встреча с Путиным, говорит о большом значении, которое придается этому визиту, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Важно, по его мнению, и восстановление контактов на уровне министров: «Раньше фактически единственным каналом коммуникации были нерегулярные встречи [советника Трампа Джона] Болтона и [секретаря Совбеза России Николая] Патрушева». Ждать от визита Помпео слишком многого не стоит, предупреждает эксперт: «Ясно, что перелома не произойдет, к этому просто нет готовности ни с одной из сторон». Но эта встреча может стать «точкой отсчета очень медленного, осторожного, но движения вперед», полагает Кортунов. Первые результаты могут проявиться на возможной встрече президентов на саммите G20 в Осаке, о которой ранее говорил Трамп, но нужно, чтобы один или два из множества вопросов, которые есть на повестке дня России и США, были доведены до осязаемых решений, отмечает эксперт. И это должны быть такие темы, чтобы Трампа нельзя было обвинить в излишних уступках России, подчеркивает Кортунов: «Найдут ли они такие темы, чтобы оба лидера могли декларировать свою победу? Если найдут – значит, будет о чем говорить в Осаке».