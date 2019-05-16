Встреча Путина и Помпео не принесла результатов

Alexander Nemenov / AP

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, как и ожидалось, не помогла преодолеть ключевые разногласия, хотя обе стороны выразили надежду на улучшение отношений, пишут американские СМИ.

И Вашингтон, и Москва видят возможности для восстановления контактов после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет The Washington Post (WP). Для американцев вопрос российского вмешательства в президентские выборы 2016 г. остается самым принципиальным в повестке двусторонних отношений. В ходе пресс-конференции в Сочи Помпео вновь заявил о недопустимости повторного вмешательства России во внутренние дела США, а российская сторона снова отвергла все обвинения. Путин поделился мнением о разбирательстве под руководством Мюллера, назвав его «объективным» и доказавшим «отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией». При этом российский лидер никак не прокомментировал ту часть доклада, в которой подтверждался факт российского вмешательства в выборы.

Российское руководство, в свою очередь, также обвинило Вашингтон в навязывании другим странам выгодных США политических режимов, имея в виду американскую позицию по кризису в Венесуэле и Иране. Так, Лавров подчеркнул, что американские угрозы в адрес режима Николаса Мадуро не имеют ничего общего с демократией. И все же главным тестом российско-американского сотрудничества станет деятельность в сфере контроля над вооружениями, считает WP. Несмотря на то что обе стороны признают необходимость диалога, пока что их позиции расходятся, напоминает издание: Трамп заинтересован в новом аналоге договора о ракетах средней и малой дальности с включением в него Китая, тогда как Россия видит главную цель в продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок которого истекает в 2021 г.

Помпео ехал в Сочи с четкой миссией от Трампа – начать улучшение контактов с Россией, – а в итоге только «согласился не соглашаться», пишет WP. В то же время Москва показала Вашингтону, что ее вовсе не беспокоят американские угрозы – об этом говорит то, как принимали Помпео, считает The National Interest (TNI). Во-первых, главе госдепартамента пришлось «постоять в очереди». Накануне встречи с Помпео российский президент провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И – по мнению TNI, это был символический жест, призванный подчеркнуть равнозначность встреч с китайскими и американскими коллегами. Во-вторых, непосредственно в день переговоров с Помпео Путин решил осмотреть самолеты и другие новейшие образцы авиационных вооружений в Государственном летном испытательном центре ВКС, а уже потом отправиться на встречу с госсекретарем. Несмотря на то что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это совпадение было случайным, американские СМИ и в этом увидели предупредительный сигнал Кремля Вашингтону.

Таким образом, спустя более чем два года с начала президентства Трампа Россия наконец добивается того, чего хотела: переговоры «великих держав» в стиле геополитики позапрошлого века, пишет TNI. Именно такая дипломатия в формате торга нужна России, полагает издание. Теперь важно понять, как именно будет развиваться этот торг: возможен ли, например, «размен Украины на Венесуэлу» по принципу «вы остаетесь в своем полушарии, мы – в своем».