Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Выборы важнее трибунала
Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков
Москва не хочет подыгрывать новому президенту Зеленскому, считают эксперты
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Украинские моряки были задержаны по другому поводу, но теперь служат картой в политическом противостоянии
AP Photo
Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе. Об этом говорится в постановлении трибунала, опубликованном на его сайте.
Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана. Обеим странам предложено «воздерживаться от мер, способных обострить ситуацию», а также представить в ООН до 25 июня отчеты о событиях в Керченском проливе.
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