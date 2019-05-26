Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Выборы важнее трибунала

Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Москва не хочет подыгрывать новому президенту Зеленскому, считают эксперты

Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе. Об этом говорится в постановлении трибунала, опубликованном на его сайте.

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана. Обеим странам предложено «воздерживаться от мер, способных обострить ситуацию», а также представить в ООН до 25 июня отчеты о событиях в Керченском проливе.

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