Израильский парламент самораспустился из-за несговорчивости

Израиль снова пойдет на выборы Sebastian Scheiner / AP

Кнессет (парламент) Израиля в ночь 30 мая принял решение о самороспуске и проведении повторных выборов. Соответствующий закон поддержали 74 депутата, 45 были против. Выборы пройдут 17 сентября, до них премьером останется Биньямин Нетаньяху.

На такой шаг депутаты пошли в связи с тем, что премьер не смог в установленный срок после выборов 9 апреля сформировать новую правящую коалицию. Об этом он перед голосованием сообщил своей партии «Ликуд». Президент Израиля Реувен Ривлин обещал сделать все возможное, чтобы избежать новых выборов. Но в «Ликуде» решили инициировать самороспуск, чтобы не позволить сформировать правительство без Нетаньяху и его сторонников.

Кнессет состоит из 120 депутатов, избирающихся по пропорциональной системе раз в четыре года. При этом избирательная система предусматривает достаточно низкий проходной барьер – всего 3,25% голосов. Поэтому чаще всего в состав кнессета входит более 10 партий, но ни одна из них не имеет абсолютного большинства. После выборов лидер самой многочисленной фракции формирует и возглавляет коалиционное правительство.

Это первый случай в истории Израиля, когда выборы не привели к созданию правительства, отмечает CNN. Последующее решение кнессета о повторных выборах The Times of Israel тоже называет беспрецедентным.

На апрельских выборах правая партия «Ликуд» получила 35 мандатов. Такого же результата добился и ее главный соперник – центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с экс-начальником генштаба Бени Ганцем и бывшим министром финансов Яиром Лапидом. Однако Ривлин поручил формирование правительства Нетаньяху, поскольку у него были реальные шансы создать правящую коалицию. Нетаньяху обещал получить поддержку 65 депутатов при необходимом минимуме в 61. На переговоры у него согласно закону было 42 дня, этот срок истек в полночь 30 мая.

Помимо «Ликуда» Нетаньяху планировал включить в коалицию менее крупные правые и ультрарелигиозные партии, а также партию «Наш дом Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана, сообщает BBC News. Но партия Либермана, уже не раз вступавшая в коалиции с «Ликудом», на этот раз отказалась, объяснив это разногласиями с религиозными партиями. В частности, сторонники Либермана требуют, чтобы воинская повинность распространялась и на ультраортодоксальных евреев. Религиозные партии категорически против: по их мнению, главная задача израильских мужчин – это изучение священных текстов, а женщин вообще не должны призывать в армию, поясняет BBC News. Впрочем, сам Нетаньяху полагает, что Либерман отказался вступать в коалицию специально, чтобы получить больше мандатов в ходе сентябрьских выборов. «Он тащит страну к очередным выборам во второй раз просто потому, что хочет больше мандатов», – цитирует агентство премьера.

В июле Нетаньяху побьет рекорд продолжительности работы на своем посту, отмечает BBC News. Согласно опросам, по итогам сентябрьских выборов партии премьера удастся сохранить 35 мест, а оппозиционный блок «Кахоль-лаван» получит на один мандат меньше. Тем не менее избирательную кампанию премьера могут осложнить многочисленные коррупционные скандалы вокруг его фигуры. Израильская полиция и прокуратура уже несколько месяцев расследуют деятельность Нетаньяху по ряду обвинений, а его жена Сара уже признала себя виновной в неправомерном использовании государственных финансов, напоминают израильские СМИ.