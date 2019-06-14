Враждебность россиян к Украине и США резко снизилась

Все больше россиян считают ближайшими друзьями нашей страны Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан Наталия Федосенко / ТАСС

Все больше россиян считают ближайшими друзьями нашей страны Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Доля респондентов, включающих в этот список Белоруссию, за год выросла с 49 до 62% (максимум за время исследований), Казахстан – с 32 до 38%, Армению – с 11 до 22%, Азербайджан – с 8 до 16%. Второе место среди союзников удерживает Китай (42% против 40% в 2018 г.). В то же время Сирию и Индию упоминают в этом качестве лишь по 14% опрошенных вместо соответственно 21 и 19% год назад.

Первая тройка самых враждебно настроенных к России стран за год не изменилась – США, Украина и Великобритания. Но доля тех, кто считает врагами США и Украину, резко снизилась – с 78 до 67% и с 49 до 40% соответственно.

Когда есть чувство изоляции и одинокой империи, единственный, кто в массовом сознании видится союзником, – режим президента Белоруссии Александра Лукашенко и чем сильнее ощущается внешнее давление, тем выше поднимается его символический статус, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Отношение к странам СНГ в первую очередь объясняется тем, что отсутствие враждебности, в том числе и в СМИ, уже рассматривается как дружба. И переговоры с тем же [премьером] Николом Пашиняном создают иллюзию, что Армения – дружественная страна». На Украине сейчас нет активных боевых действий, возросли надежды на нового президента Владимира Зеленского и на перезагрузку отношений, поэтому негатив снизился, говорит социолог: «Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны – они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах». Кроме того, прошлым летом враждебность к США резко снизилась из-за пенсионной реформы, добавляет Гудков: «Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет – и это вызывает негодование».

Негатив по отношению к США и Украине уменьшился, потому что снизился интерес людей к геополитике – их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире, считает политолог Алексей Макаркин: «Перенос интереса на внутриполитическую тематику привел к тому, что отношение к «традиционным врагам» стало мягче. Их все равно не любят, но часть людей уже устала от этой темы. А после победы Зеленского появились определенные надежды на нормализацию отношений с Украиной». Улучшение же отношения к странам СНГ можно объяснить тем, что, когда людям становится неинтересна геополитика, им хочется дружить со странами из понятного и проверенного круга, добавляет эксперт: «О том, что иногда проходят кампании против Лукашенко или что в Армении Пашинян пришел к власти в ходе революции, знает несколько процентов россиян. Остальные видят, что эти страны не вступают в НАТО, по телевидению их не критикуют, а нюансами обычный человек не интересуется. Поэтому есть желание меньше искать врагов и больше заниматься внутренними делами в окружении своих союзников».