Минобороны России подписало контрактов на 1 трлн рублей

Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Армия без ракет не останется

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Боевые вертолеты Ми-28НМ wikipedia

Министерство обороны России объявило, что на форуме «Армия-2019» в Кубинке подписало 46 контрактов с 27 предприятиями на сумму более 1 трлн руб.

В первую очередь уделяется внимание закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57, включая перспективные авиационные средства поражения, говорится в сообщении Минобороны, в интересах Воздушно-космических сил будет осуществлена и поставка новейших вертолетов Ми-28НМ. ВМФ получит большие подводные лодки проекта 677 «Лада», очередную партию атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М», а также морские средства поражения. Ракетные комплексы «Искандер-М» будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО – зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400.