Центризбирком изучает возможность отмены выборов в ряд муниципальных советов Санкт-Петербурга

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Элла Памфилова недовольна безобразиями при организации муниципальных выборов в Петербурге Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключает возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Она сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что поручила правовому управлению проработать такую возможность, «если это безобразие не удастся остановить».

Многочисленные нарушения на муниципальных выборах уже привлекли внимание ЦИК. Многие избирательные комиссии сперва скрывали сам факт назначения выборов, а затем искусственно создали очереди, которые не позволяют кандидатам подать документы. Сейчас в Санкт-Петербурге находится рабочая группа из сотрудников аппарата комиссии во главе с членом ЦИК Евгением Шевченко, однако участники кампании продолжают жаловаться на нарушения. Движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с обращением, в котором предлагает считать неназначенными выборы в 19 из 109 муниципалитетов Санкт-Петербурга, где были нарушены процедура назначения выборов и права граждан на выдвижение в качестве кандидатов и на получение достоверной информации о предстоящих выборах.