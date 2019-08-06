Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: США поможет лишь Британия

Помогать США охранять танкеры в Персидском заливе будет лишь Великобритания

Другие американские союзники от этого отказались

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил о присоединении Великобритании к миссии США по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, сообщило во вторник британское агентство Press Association. По его данным, американцы предоставят для этого свои разведданные, а британцы – военные корабли. Как сообщает британское издание Financial Times, детали совместной миссии пока не обнародованы, но известно, что королевский флот не будет использовать в регионе дополнительные корабли: в настоящее время там находятся эсминец Duncan и фрегат Montrose, которые уже провели 47 конвоев своих торговых кораблей. Согласно новой миссии, они будут сопровождать коммерческие суда, принадлежащие британским компаниям, перевозящие британские грузы, имеющие британский экипаж или действующие под британским флагом.

О том, что в целях обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе Вашингтон возложит 80−90% ответственности на своих региональных партнеров, а сам ограничится предоставлением разведданных, говорил еще 31 июля вице-адмирал ВМС США Майкл Гилдэй.

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