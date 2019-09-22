Вашингтон усиливает военное присутствие в Саудовской Аравии
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Иран призвал Запад не вмешиваться в обеспечение безопасности Персидского залива и Ормузского пролива и оставить эту задачу странам Ближневосточного региона. С таким заявлением выступил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Роухани. Он также добавил, что готов «простить соседним странам их старые ошибки» и «протянуть руку помощи», поскольку «враги ислама и региона стремятся извлечь максимальную пользу из наших разногласий». Для улучшения координации между странами Залива Тегеран разработал новый проект по обеспечению безопасности региона, который, по словам Роухани, должен быть представлен на следующей неделе в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Выступление Роухани стало ответом на решение США об отправке дополнительных войск и вооружений в Саудовскую Аравию. В пятницу министр обороны США Марк Эспер объявил, что Пентагон намерен направить в королевство оборонительный контингент – преимущественно для отражения авиационного и ракетного нападения. Пока что речь идет о нескольких сотнях военных, но Пентагон не исключает возможности расширения контингента, если текущих мер будет недостаточно для «сдерживания иранской агрессии», добавил Эспер. Этим летом США уже отправили около 500 военных на базу ВВС имени принца Султана, которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда, – впервые с момента вторжения в Ирак в 2003 г., напоминает издание The Military Times.
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