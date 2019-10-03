Премьер Великобритании представил новые поправки в соглашение о Brexit

Поправки Джонсона касаются механизма «бэкстопа», призванного не допустить жесткой границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Британский парламент в четверг начал обсуждение поправки к соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, предложенные днем ранее премьер-министром Борисом Джонсоном. В письме главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру Джонсон предложил изменить предусмотренный соглашением режим ирландской границы. Юнкер пообещал внимательно изучить предложения Джонсона, но сразу отметил, что в нем есть «проблемные пункты». По словам Джонсона, Великобритания уже проявила гибкость и готовность идти на компромиссы и если ЕС не ответит тем же, то Великобритания покинет сообщество 31 октября без соглашения. Поправки Джонсона сразу же раскритиковали британская оппозиция, власти Ирландии и Европарламент.

Поправки Джонсона касаются механизма «бэкстопа», призванного не допустить жесткой границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает сохранение Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка на время переходного периода после Brexit. Противники соглашения опасаются, что это ограничит суверенитет Великобритании. Согласно новому плану Джонсона по истечении переходного периода 31 октября 2020 г. вся Великобритания выйдет из единого европейского таможенного пространства и всех остальных структур ЕС, но Северная Ирландия до 2025 г. останется под действием норм, регулирующих единый рынок с Ирландией. Таким образом, товары, ввозимые в Северную Ирландию с остальной территории Великобритании, должны будут проверяться на соответствие европейским стандартам. На внутриирландской границе товары досматриваться не будут, но за их ввоз и вывоз будут взиматься таможенные пошлины. При этом Джонсон обещает не устанавливать таможенный и пограничный контроль за перемещением товаров между Британией и Ирландией. В дальнейшем парламент Северной Ирландии будет каждые четыре года решать, какими регуляторными правилами пользоваться – британскими или европейскими.

Джонсон поставил очень амбициозную задачу – согласовать мнения всех сторон до саммита ЕС 17 октября, напоминает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов. «Пока реакция ЕС достаточно сдержанная. Обсуждаются в основном два спорных момента. Во-первых, Джонсон хочет предоставить Северной Ирландии право вето при вступлении в силу пограничного режима после 2025 г., и против этого выступает Ирландия. Во-вторых, непонятна техническая сторона», – разъясняет эксперт. Но важно понимать, что письмо и пояснительная записка, направленные Юнкеру, – это еще не юридический текст, подчеркивает эксперт. Если ЕС откажется принять новое соглашение и Джонсон все-таки попросит отсрочку, то ЕС может ее не дать, допускает Куликов: «Брюссель неоднократно подчеркивал, что еще одной отсрочки не будет». Если же ЕС все-таки одобрит поправки Джонсона, все снова будет зависеть от британского парламента. По мнению эксперта, есть вероятность, что план Джонсона депутаты одобрят, чтобы не допустить выхода без соглашения. Но «Джонсон предлагает решение только одной проблемы – и то спорное. Оппозиция же критикует соглашение [экс-премьера Терезы] Мэй по многим пунктам», говорит Куликов. По его словам, «если Джонсон не блефует и действительно не намерен просить отсрочку в случае провала соглашения в парламенте, интересно, как он сделает это, не нарушая закон».