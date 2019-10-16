Путин вновь потребовал решить проблему долгов ОПК

Ситуация с долгами оборонной промышленности является нетерпимой и государство должно найти тот или иной вариант решения проблемы Максим Стулов / Ведомости

Пик закупок вооружений для армии в рамках гособоронзаказа «в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, уже близок к завершению», заявил в среду президент Владимир Путин на совещании по финансовому оздоровлению оборонно-промышленного комплекса (цитата по сайту Кремля). Поэтому, по словам президента, оборонной промышленности следует искать возможности наращивания выпуска гражданской продукции – в таких сферах, как производство медицинской и строительно-дорожной техники, оборудования для телекоммуникаций и переработки мусора. По оценке президента, объем рынка гражданской продукции для оборонных предприятий составляет 6,2 трлн руб. Однако конверсию оборонной промышленности сдерживает большая долговая нагрузка: Путин напомнил, что в сентябре на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске поручил проработать вопрос по ее снижению и предложил собравшимся доложить свои предложения по этому вопросу.

Общая сумма задолженности предприятий оборонной промышленности действительно чрезмерно велика и составляет около 2 трлн руб., говорит человек, близкий к руководству Министерства обороны. По словам собеседника «Ведомостей», ведутся консультации с финансово-экономическим блоком правительства и заинтересованными банками на предмет реструктуризации примерно трети от этой суммы. Варианты радикального решения проблемы вроде полного списания долгов или их 100%-ного погашения бюджетными субсидиями уже отпали, говорит собеседник «Ведомостей»: первое решение не устраивало кредиторов (среди самых крупных из них – Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и Новикомбанк), а против субсидий выступило Министерство финансов. Наиболее приемлемый вариант связан с комбинированной схемой расчистки кредитного портфеля, полагает собеседник: в каждом конкретном случае возможна либо частичная докапитализация предприятий за счет бюджета, либо кредитные каникулы перед банками-кредиторами, либо частичное списание долгов.

Ситуация с долгами оборонной промышленности является нетерпимой и государство должно найти тот или иной вариант решения проблемы, в противном случае дальнейшее развитие отрасли будет невозможным, полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. В качестве примера он приводит ситуацию с производством вертолетных двигателей ВК-2500 (ТВ3-117) компанией «Климов» (входит в подконтрольную госкорпорации «Ростех» Объединенную двигателестроительную корпорацию). После занявших более 10 лет усилий по импортозамещению производство таких двигателей в России наконец-то налажено. Но заниженные закупочные цены со стороны государственных заказчиков и процентные платежи по банковским кредитам делают это критически важное для обороноспособности производство низкорентабельным, а значит, неустойчивым, что грозит обнулить годы работы и десятки миллиардов рублей затрат, подчеркивает эксперт.