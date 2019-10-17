Борису Джонсону удалось заключить новую сделку с ЕС

Борису Джонсону удалось согласовать новую сделку о выходе из ЕС Frank Augstein / AP Photo

Европейский союз (ЕС) и Великобритания согласовали сделку по выходу страны из сообщества. Об этом в четверг сообщили глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь соглашение должны одобрить европейский и британский парламенты. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, страны обсудят проект соглашения в ходе начавшегося в четверг двухдневного саммита. Юнкер уже призвал все страны проголосовать за новую сделку. Барнье уточнил, что сделка может быть одобрена до 31 октября – официальной даты Brexit. Главным вопросом остается ратификация соглашения британским парламентом. Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже назвал новую сделку «даже хуже, чем у [бывшего премьера Терезы] Мэй». Против нового соглашения высказались также Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии и Шотландская национальная партия. Без юнионистов Джонсону будет очень сложно получить большинство в парламенте, однако он «верит в то, что депутаты одобрят его соглашение», цитирует The Guardian. В противном случае закон обязывает Джонсона попросить ЕС об отсрочке, однако Юнкер подчеркнул, что оснований для отсрочки нет. Таким образом, пишет The Guardian, в субботу британский парламент выберет между соглашением Джонсона и выходом без соглашения.

Предыдущее соглашение, разработанное правительством Мэй и одобренное ЕС, трижды провалилось на голосовании в британском парламенте. Больше всего план критиковали за механизм «бэкстопа», призванного не допустить образования жесткой границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает сохранение Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка на время переходного периода после Brexit. Противники соглашения опасались, что это ограничит суверенитет Великобритании. На прошлой неделе Джонсон предложил, чтобы по истечении переходного периода 31 октября 2020 г. вся Великобритания вышла из единого европейского таможенного пространства и всех остальных структур ЕС, но Северная Ирландия до 2025 г. осталась под действием норм, регулирующих единый рынок с Ирландией. Однако Брюссель настаивал на том, чтобы Северная Ирландия осталась в составе Таможенного союза ЕС. В результате стороны достигли компромисса: Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, которая, в свою очередь, будет применять таможенные нормы ЕС и взимать пошлины с товаров, следующих в ЕС через Северную Ирландию. Но после 2025 г. продление протокола будет возможно только с согласия североирландского парламента – мера, которую прежде блокировала Ирландия, напоминает издание Politico. Тем не менее власти Северной Ирландии пообещали не поддерживать новую сделку, поскольку не могут допустить появления таможенной границы в Ирландском море.

Соглашение Мэй было прямым и линейным в том, что касается ирландской границы, напоминает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов: «Великобритания после окончания переходного периода целиком остается в составе Таможенного союза ЕС, т. е. никакой жесткой границы нет. Критики опасались, что из-за этого Великобритания, по сути, навсегда застрянет в ЕС. Поэтому Джонсон предложил абсолютно новое решение, где больше нюансов». Однако, поясняет эксперт, оно регулирует ситуацию, когда товары ввозятся в Северную Ирландию из других частей Великобритании или третьих стран, но при этом по-прежнему остается не ясным, как будет выглядеть таможенный контроль между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. В ЕС все заинтересованы в соглашении любой ценой: срок работы текущего состава Еврокомиссии заканчивается, все уже хотят скорее завершить процесс Brexit, поясняет Куликов: «С согласованием позиций стран вряд ли будут проблемы. Все снова упирается в британский парламент. ЕС и Джонсон решили одну проблему соглашения Мэй – исключили механизм «бэкстопа», но ведь план Мэй критиковали не только за это». Тем не менее новое соглашение стороны подают как настоящий прорыв – такой оптимизм и дух триумфа должны подать сигнал британскому парламенту: «Хватит ходить кругами, соглашение, пусть и не идеальное, в любом случае лучше отсутствия соглашения». Есть вероятность того, что депутаты воспримут этот сигнал и поддержат новую сделку, резюмирует эксперт.

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