Почему Кремль не запускает осеннюю волну губернаторских отставок

Евгений Разумный / Ведомости

Отсрочка традиционной осенней волны губернаторских отставок может быть обусловлена усталостью управленческой системы от слишком высоких темпов ротации, считают эксперты фонда «Петербургская политика». За последние три года Кремль поменял 48 губернаторов (по 20 в 2017 и 2018 гг. и 8 – весной 2019 г.), что гораздо выше средних темпов ротации в 2005–2016 гг. (10,2 замены в год).

Из губернаторов, работавших на момент возвращения Владимира Путина в Кремль в 2012 г., на своих постах остаются только 20 человек. Это частично удовлетворило запрос на новые лица в политике, но поддержка такого темпа ротации чревата рисками снижения управленческой дисциплины и формирования в обществе запроса на схожие перемены на федеральном уровне, отмечают эксперты.

Отсутствие отставок также может объясняться проблемами с подбором новых кадров, так как требования к кандидатам растут: они должны иметь федеральный управленческий опыт, не вызывать раздражения у местных элит и быть способными к победе на прямых выборах. Еще одной причиной переноса ротации с осени на начало года или весну может быть желание «не расплескать имиджевый эффект от замены». Хотя возможно и самоуспокоение властей после выборов 2019 г., доказавших технологическую возможность проведения через выборы старых и даже не самых успешных губернаторов, допускают эксперты.

В конце октября близкие к Кремлю собеседники говорили «Ведомостям», что осенней серии отставок может не быть, хотя уход в ноябре-декабре одного-двух губернаторов возможен. Объясняли они это тем, что главы регионов должны обеспечить подготовку к зиме.

Отставки не выглядят неизбежными в ближайшее время, хотя с выборами-2020 нужно что-то делать, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Главное, почему отставки все-таки возможны в ноябре, – это то, что на выборах 2020 г. есть проблемные регионы. Кроме того, заметна активность правоохранителей в отношении команд некоторых губернаторов. Могут возникнуть и кадровые варианты – например, высвободится человек при федеральной перестановке или, наоборот, кого-то из губернаторов нужно будет пристроить на федеральный уровень».

Скорее всего, отставки губернаторов будут перенесены на весну, хотя не исключены отдельные назначения в конце осени, предполагает политолог Екатерина Курбангалеева: «Идет перегруппировка сил и тщательная оценка ситуации в регионах, а также подготовка уже к федеральной кампании 2021 г. А 2020 год важен как тестовый, чтобы во всей готовности подойти к циклу больших выборов». Но даже весной не следует ждать такой массовой волны отставок, как было в последние два года, отмечает эксперт: «Кроме того, врио губернатора надо будет сохранить эффект новизны. Если отставки будут в феврале-марте, то этот эффект еще будет работать в сентябре. Через год после назначения жители уже ждут каких-то конкретных решений и системных изменений, а это не всегда удается продемонстрировать в нынешних условиях. То есть поздние назначения позволят врио проще пройти избирательные кампании за счет «медового полугодия».