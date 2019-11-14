Конституционный суд разрешил верующим молиться дома
Верующие граждане могут предоставлять религиозным организациям свои дома для богослужений, решил Конституционный суд. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает в числе прочего размещение жилого дома, в котором могут беспрепятственно совершаться богослужения, религиозные обряды и церемонии, говорится в решении, оглашенном судом в четверг. Это согласуется с предназначением жилья, призванного удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные интересы, в том числе духовные нужды верующих, указал суд.
Поводом для проверки положений Земельного кодекса стала жалоба жительницы Ростовской области и прихожанки Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой, которую оштрафовали на 10 000 руб. за нецелевое использование земельного участка. Являясь собственником дома, расположенного на земле для ведения личного подсобного хозяйства, Гламоздинова предоставила местной религиозной организации комнату для проведения богослужений, а свой адрес – в качестве юридического адреса для внесения его в ЕГРЮЛ, так как религиозная организация небольшая и не имеет своей недвижимости. Однако региональное управление Росреестра расценило такие действия как нецелевое использование земельного участка и оштрафовало хозяйку, а Багаевский райсуд Ростовской области подтвердил эти выводы. По мнению заявительницы, такая практика нарушает ее конституционное право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также право на свободу совести и вероисповедания.
Конституционный суд решил, что сами по себе оспоренные нормы Земельного кодекса не противоречат Конституции, поскольку не предполагают привлечения собственника жилья к административной ответственности в случае, если он предоставляет свой дом религиозной организации для совершения богослужения. С согласия собственника жилья возможна и госрегистрация религиозной организации по адресу жилого объекта недвижимости. Ставить вопрос о нецелевом использовании жилья можно в том случае, если здание совсем утратит признаки жилого и приобретет характеристики культового помещения, отмечается в решении суда.
Важно, чтобы помещение оставалось жилым, пояснила судья – докладчик по делу Людмила Жаркова. Если же дом приобретен для религиозной организации и передан ей полностью, то это уже может рассматриваться как сущностная трансформация помещения.
Адвокат Сергей Чугунов, представлявший Гламоздинову в Конституционном суде, говорит, что это очень важное решение в первую очередь для протестантских церквей, но и не только: получить сейчас участок земли для строительства культового сооружения практически невозможно. На одном из совещаний представитель Росреестра сообщил, что зафиксировано 53 таких административных нарушения. Но если бы практика подобных запретов продолжилась, то под него бы подпали и просто собрания домашних групп верующих, что уже было бы настоящей катастрофой в сфере свободы вероисповедания, подчеркивает Чугунов.
«Можно только приветствовать это решение, – говорит бывший член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Илья Шаблинский, представлявший в Конституционном суде заключение СПЧ. – Наша позиция была сформулирована именно так. Мы обратили внимание суда на то, что последние 3–4 года развивается практика запрета богослужений в частных домах и квартирах. Такого даже в Советском Союзе не было, тем более под предлогом нецелевого использования земли. Это злонамеренная абсурдизация законодательства, связанная с общим ужесточением политического режима в отношении разных меньшинств, в том числе религиозных». Шаблинский считает, что есть основание говорить о фронтальном наступлении на христианские конфессии, не относящиеся к Русской православной церкви. Адвентисты совершенно правомерно ставили вопрос – у них во многих регионах нет культовых сооружений, т. е. речь в данном случае идет именно о свободе вероисповедания, подчеркивает эксперт.