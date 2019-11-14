Конституционный суд разрешил верующим молиться дома

«Можно только приветствовать это решение, – говорит бывший член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Илья Шаблинский, представлявший в Конституционном суде заключение СПЧ. – Наша позиция была сформулирована именно так. Мы обратили внимание суда на то, что последние 3–4 года развивается практика запрета богослужений в частных домах и квартирах. Такого даже в Советском Союзе не было, тем более под предлогом нецелевого использования земли. Это злонамеренная абсурдизация законодательства, связанная с общим ужесточением политического режима в отношении разных меньшинств, в том числе религиозных». Шаблинский считает, что есть основание говорить о фронтальном наступлении на христианские конфессии, не относящиеся к Русской православной церкви. Адвентисты совершенно правомерно ставили вопрос – у них во многих регионах нет культовых сооружений, т. е. речь в данном случае идет именно о свободе вероисповедания, подчеркивает эксперт.