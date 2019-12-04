Почему Европейский совет возглавил мастер компромисса
У ЕС с декабря новый президент – так принято называть председателя Европейского совета. Шарль Мишель – человек, известный своей лысиной, бородой и очками, шутит Deutsche Welle. Но не только этим. Дональд Туск не стеснялся публично и резко выражать недовольство членами Евросоюза, пишет Financial Times (FT). Например, в октябре он раскритиковал неспособность европейцев договориться между собой и начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Еще жестче он высказался о Великобритании: мол, для «брекзитеров» вроде Бориса Джонсона подготовлено особое место в аду. А теперь на смену Туску приходит мастер компромисса – иные в бельгийской политике не выживают.
Сколько сортов пива в Евросоюзе
Бельгия – очень сложно устроенное федеративное государство, в котором уживаются не похожие друг на друга и некогда яростно конфликтовавшие группы. В стране с населением меньше, чем в Москве, – около 11 млн человек – три официальных языка: нидерландский, на котором говорит более половины жителей, французский – почти все остальные – и немецкий, который использует небольшое сообщество на востоке страны. Конституция требует, чтобы половина министров представляла нидерландоязычное население, половина – франкоязычное. Помножим это на разнообразие партий и то, что редко кому из них удается получить подавляющее большинство на выборах.
Понятно, что премьер-министру – а именно на этом посту Мишель работал последнее время – приходится проявлять чудеса дипломатии и создавать сложнейшие коалиции. Правительство могут сформировать и две партии – лидеры выборов, но часто их четыре, а порой и восемь. Периодически сложности с договоренностями приводят к тому, что страна живет без правительства. Последний рекорд был установлен в 2011 г.: 589 дней политики не могли договориться о формировании кабинета. В стране работал временный кабинет с урезанными полномочиями – он занимается текущими делами или же вопросами, решение которых просто невозможно отложить.
Следующие выборы прошли в мае 2014 г., а правительство у страны появилось только в октябре. Премьером стал Мишель, приложивший немало сил, чтобы уговорить политических врагов действовать сообща. Кстати, с декабря прошлого года Бельгия снова живет без правительства.