Почему Европейский совет возглавил мастер компромисса

Понятно, что премьер-министру – а именно на этом посту Мишель работал последнее время – приходится проявлять чудеса дипломатии и создавать сложнейшие коалиции. Правительство могут сформировать и две партии – лидеры выборов, но часто их четыре, а порой и восемь. Периодически сложности с договоренностями приводят к тому, что страна живет без правительства. Последний рекорд был установлен в 2011 г.: 589 дней политики не могли договориться о формировании кабинета. В стране работал временный кабинет с урезанными полномочиями – он занимается текущими делами или же вопросами, решение которых просто невозможно отложить.