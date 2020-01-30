Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа уже в пятницу
Сенат США в пятницу может вынести решение по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом в среду заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо, сообщает Reuters. Для отставки президента необходимо две трети голосов сенаторов, и, учитывая большинство республиканцев, исход голосования почти наверняка будет в пользу Трампа. Впрочем, финальное голосование может быть отложено, если сенат решит вызвать на слушания новых свидетелей. Для этого демократам придется убедить как минимум четырех республиканцев присоединиться к ним в ходе процедурного голосования по этому вопросу, которое, как ожидается, тоже пройдет в пятницу.
Судебный процесс в сенате начался 21 января. В качестве стороны обвинения выступает палата представителей, которая в конце декабря проголосовала за отстранение президента от власти за злоупотребление ею и воспрепятствование работе конгресса. Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, в ходе которого Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Трамп уверял, что этот разговор был «очень хорошим», и подчеркивал, что «не сделал ничего плохого». Кроме того, демократы уверены, что Трамп пытался повлиять на Киев, приостановив военную помощь Украине на сумму $391 млн.
С самого начала слушаний в сенате демократы хотели вызвать в качестве свидетеля бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Но республиканцы настаивают на том, что палата представителей должна выдвигать обвинение на основании тех доказательств, которые определили ее собственный вердикт, а не новых доказательств и свидетельств, разъясняет Politico. В противном случае республиканцы тоже могут потребовать новых свидетелей – например, самого Хантера Байдена, которого не хотят видеть на слушаниях уже демократы, чтобы «не слышать реальных доказательств его коррупционных действий», говорил ранее сенатор-республиканец Тед Круз. Кроме того, сторонники Трампа хотят, чтобы процесс закончился до его ежегодного обращения к конгрессу, назначенного на 4 февраля.
На этой неделе демократы стали еще активнее требовать участия Болтона в слушаниях, после того как СМИ в среду сообщили о его готовящейся к публикации книге о работе в Белом доме. По сведениям The New York Times, там он, среди прочего, приводит слова Трампа о намерении заморозить финансовую помощь Киеву, если тот не начнет расследование против Байдена. В тот же день администрация Трампа официально запретила Болтону публиковать мемуары, поскольку в них содержится «секретная информация, разглашение которой может представлять угрозу национальной безопасности США», говорится в письме американского Совета нацбезопасности адвокату Болтона. Сам Трамп уже ответил бывшему советнику в Twitter, назвав его книгу «грязной и лживой». «Если бы я следовал его советам, сейчас бы шла уже шестая мировая война», – добавил президент. Тем не менее некоторые сенаторы-республиканцы уже высказались за то, чтобы вызвать Болтона на слушания, и их поддержка может стать решающей в ходе процедурного голосования в пятницу. Конечно, республиканцы в любом случае заблокируют импичмент, но новые показания могут нанести серьезный ущерб президентской кампании Трампа, поясняет Reuters.