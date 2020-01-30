Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа уже в пятницу

На этой неделе демократы стали еще активнее требовать участия Болтона в слушаниях, после того как СМИ в среду сообщили о его готовящейся к публикации книге о работе в Белом доме. По сведениям The New York Times, там он, среди прочего, приводит слова Трампа о намерении заморозить финансовую помощь Киеву, если тот не начнет расследование против Байдена. В тот же день администрация Трампа официально запретила Болтону публиковать мемуары, поскольку в них содержится «секретная информация, разглашение которой может представлять угрозу национальной безопасности США», говорится в письме американского Совета нацбезопасности адвокату Болтона. Сам Трамп уже ответил бывшему советнику в Twitter, назвав его книгу «грязной и лживой». «Если бы я следовал его советам, сейчас бы шла уже шестая мировая война», – добавил президент. Тем не менее некоторые сенаторы-республиканцы уже высказались за то, чтобы вызвать Болтона на слушания, и их поддержка может стать решающей в ходе процедурного голосования в пятницу. Конечно, республиканцы в любом случае заблокируют импичмент, но новые показания могут нанести серьезный ущерб президентской кампании Трампа, поясняет Reuters.