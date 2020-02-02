Россия сократила делегацию на Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса

Россия резко сократила численность своей делегации на одной из крупнейших авиационных выставок мира – Singapore Airshow 2020, которая должна пройти с 11 по 16 февраля. Весь топ-менеджмент компаний, традиционно представлявших свою продукцию в Сингапуре, отказался от посещения страны из-за распространения коронавируса, рассказали «Ведомостям» два сотрудника предприятий оборонной промышленности и человек, близкий к аппарату правительства. По словам одного из них, от участия отказалось руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России», компании «Рособоронэкспорт», госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех». Все они ориентировались на рекомендации Росздравнадзора, говорит собеседник в аппарате правительства: по состоянию на 1 февраля в Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, эта цифра, очевидно, не окончательная и имеет тенденцию к росту. Поэтому вместо нескольких сотен участников на выставку поедут несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России. При этом сообщений об отмене выставки или ее переносе пока не поступало, говорит один из собеседников.