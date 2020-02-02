Россия сократила делегацию на Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса
Россия резко сократила численность своей делегации на одной из крупнейших авиационных выставок мира – Singapore Airshow 2020, которая должна пройти с 11 по 16 февраля. Весь топ-менеджмент компаний, традиционно представлявших свою продукцию в Сингапуре, отказался от посещения страны из-за распространения коронавируса, рассказали «Ведомостям» два сотрудника предприятий оборонной промышленности и человек, близкий к аппарату правительства. По словам одного из них, от участия отказалось руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России», компании «Рособоронэкспорт», госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех». Все они ориентировались на рекомендации Росздравнадзора, говорит собеседник в аппарате правительства: по состоянию на 1 февраля в Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, эта цифра, очевидно, не окончательная и имеет тенденцию к росту. Поэтому вместо нескольких сотен участников на выставку поедут несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России. При этом сообщений об отмене выставки или ее переносе пока не поступало, говорит один из собеседников.
Представители «Ростеха» и ОАК подтвердили «Ведомостям», что решения о значительном сокращении участия в выставке в Сингапуре были приняты в связи со стремительным распространением коронавируса. В «Роскосмосе» сообщили, что участие представителей госкорпорации в выставке не предусмотрено «ввиду плотного графика мероприятий». В «Рособоронэкспорте» и «Вертолетах России» от комментариев отказались.
Впервые выставка Singapore Airshow состоялась в 2008 г. и с тех пор проходит раз в два года. В 2018 г. участие в ней приняли свыше 500 компаний из 41 страны мира, а также 97 официальных делегаций из 31 страны. Россию тогда представляли, в частности, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и его заместитель Александр Щербинин, торговый представитель России в Сингапуре Алексей Дахновский, директор департамента международного сотрудничества «Ростеха» Виктор Кладов, зампредседателя Российско-сингапурского делового совета Сергей Пронин, представители российской Государственной транспортной лизинговой компании.
ОАК привезла в Сингапур в 2018 г. не только модели боевой авиатехники, но и натурный образец ближнемагистрального лайнера SSJ-100 и пилотажный тренажер самолета МС-21. «Вертолеты России» представили модели новейшего вертолета Ми-171А2 в поисково-спасательном оснащении, легкого многоцелевого вертолета «Ансат» и разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» (входят в «Роскосмос») во главе с гендиректором Николаем Тестоедовым провели встречи с представителями компаний-операторов спутниковой связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Такие выставки крайне важны для налаживания контактов и сверки часов, говорит человек в оборонной промышленности: наработки иностранных партнеров всегда интересны. Кроме того, в этом году, помимо традиционных разделов, посвященных созданию самолетов и вертолетов, авиационных приборов и двигателей, в программу были включены новые категории: сухопутные военные силы и беспилотные летательные аппараты. При этом твердые контракты на поставку продукции на крупных выставках заключаются достаточно редко, поэтому не стоит говорить о каких-то понесенных финансовых потерях, отмечает человек из системы военно-технического сотрудничества.
Выставка в Сингапуре действительно играет достаточно серьезную роль, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов: на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона приходится значительная часть продаж российского оружия, и для России участие в выставках региона крайне важно как с имиджевой, так и с практической точек зрения.