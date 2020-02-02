Судившийся с Грудининым за мандат Борис Иванюженков станет депутатом Госдумы

21 января Дума досрочно прекратила полномочия Михаила Авдеева (№ 4 в подмосковной группе списка КПРФ на выборах-2016). На прошлой неделе Центризбирком исключил из списка КПРФ Николая Васильева (№ 1 в подмосковной группе), Константина Черемисова (№ 3) и Александра Наумова (№ 5). Вторым в группе был Алексей Русских, ушедший в 2018 г. в Совет Федерации, а шестым – Иванюженков. По закону партия может предложить ЦИК кандидата из той же региональной группы, где состоял депутат, чьи полномочия досрочно прекращены.