Профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции

Многие восприняли предложение президента обсудить поправки в Конституцию как окно возможностей, для того чтобы максимально расширить дискуссию, констатирует руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Но здесь важно вовремя остановиться и не размывать концепцию реформы, из которой исходил Путин, иначе можно девальвировать базовый принцип стабильности конституционной системы и снизить на будущее политический порог входа для новых инициатив, когда нужно будет еще что-то поменять в Конституции». Например, появление пожизненных сенаторов вписывается в общую логику предложений Путина об усилении стабильности и устойчивости политсистемы, а вот многие более мелкие и конкретные вопросы в Конституцию вписывать не обязательно, уверен эксперт: «Должна сохраняться общая модель конституционного регулирования, которая у нас предполагает раскрытие и конкретизацию многих вопросов в федеральных и конституционных законах. Если начать сейчас все вопросы переносить в Конституцию, то логично было бы, например, и поправки про Госсовет сделать более конкретными. Но там вся конкретизация оставлена для отдельного федерального закона».