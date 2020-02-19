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Корпорация «Энергия» лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы

После неудачного запуска проект передали ИСС им. Решетнева
Иван Сафронов
Новому спутнику для Анголы взамен потерянного (на фото) в 2017 г. поменяли производителя /Роскосмос

Один из самых проблемных международных проектов России в космической сфере – изготовление нового спутника AngoSat-2 для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы – завершится не ранее марта 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера предприятий космической промышленности и подтвердил собеседник, близкий к аппарату правительства. По их словам, чтобы уложиться в этот срок, стороны передали проект от Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве к компании «ИСС им. Решетнева» (Железногорск Красноярского края). Решение принималось исходя из компетенций каждого предприятия, поясняет один из собеседников: для ИСС производство телекоммуникационных спутников является профильным, а для «Энергии» спутники скорее довесок к пилотируемым программам и созданию разгонных блоков. Кроме того, ИСС гораздо более устойчива финансово, а «Энергии», как заявлял ТАСС первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников, один проект «Морской старт» принес убытки около 21 млрд руб. В ИСС уже наладили связи с компанией Airbus Defence and Space, разработавшей для AngoSat-2 полезную нагрузку, говорит человек в промышленности. Сейчас «Энергии» и ИСС предстоит определиться с порядком перевода работ над спутником в Железногорск. После сдачи аппарата заказчику его планируется доставить на орбиту с космодрома Байконур в том же году. Вероятно, для этого будет использована одна из уже изготовленных ракет-носителей «Протон-М», полагает один из собеседников «Ведомостей». Официальный представитель ­«Роскосмоса» от комментариев воздержался.

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