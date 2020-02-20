Голосование по поправкам в Конституцию выведено из-под действия закона о госзакупках

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин критиковал комитет по контролю и регламенту за то, что в один законопроект вносятся поправки, касающиеся совершенно других норм: «Если мы говорим об одном, а на самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела». Понятия «общероссийское голосование» в действующем законодательстве еще нет, оно будет введено только второй статьей закона о поправке в Конституцию.