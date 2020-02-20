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Голосование по поправкам в Конституцию выведено из-под действия закона о госзакупках

Это «чрезвычайная акция», повторять которую власти не собираются, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект, выводящий из-под закона о госзакупках общероссийское голосование по изменению Конституции /Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект, выводящий из-под закона о госзакупках общероссийское голосование по изменению Конституции. Эти поправки были внесены в технический законопроект парламента Кабардино-Балкарии, разработанный совсем с другой целью: авторы предлагали исключить из ряда выборных законов ссылки на устаревшую норму. В третьем чтении законопроект будет принят в четверг.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин критиковал комитет по контролю и регламенту за то, что в один законопроект вносятся поправки, касающиеся совершенно других норм: «Если мы говорим об одном, а на самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела». Понятия «общероссийское голосование» в действующем законодательстве еще нет, оно будет введено только второй статьей закона о поправке в Конституцию.

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