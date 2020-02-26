«Нельзя распускаться». Путин прокомментировал резонансные уголовные дела

Дело Ивана Голунова. Путин отметил, что в сегодняшней России имеет значение «вмешательство людей». По его словам, ситуация [с уголовным делом] развивается просто, «работают правоохранительные органы». «Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее». Президент отметил, что расследование требует времени. «Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка».

Дело Константина Котова. На вопрос о значении личного участия президента в уголовном деле, которое сейчас пересматривается по решению Конституционного суда, Путин ответил, что будучи гарантом конституции, имеет на это право и «должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».

Дело Кирилла Серебренникова. Президент убежден, что суд учитывает мнение уважаемых людей на этот счет, но «все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания».

Дело Владислава Синицы. Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?». По его словам, таким образом можно «разбалансировать ситуацию в стране, а с этим не шутят».