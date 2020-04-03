Оборонная промышленность переходит на самоуправление

По словам одного из собеседников «Ведомостей», Минпромторг собирал информацию, могут ли предприятия оборонной промышленности подключиться к производству медицинской техники и расходных материалов (таких, как маски), необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, запрашивалась также информация о том, есть ли необходимость в дополнительном авансировании для выполнения гособоронзаказа. Но вопрос о том, каков статус предприятий в связи с введением ограничений на выход из дома, остается неясным, говорит он. С одной стороны, предприятия, где собирают вооружения, можно объявить и предприятиями с непрерывным производственным циклом, а можно – и не таковым. Фактически предприятия сейчас ориентируются в таких вопросах на руководство холдингов, а те пытаются сами решить эти проблемы с региональными властями, говорит он. Складывается ощущение, что Минпромторг и правительство сейчас заняты полностью вопросами расширения производства необходимых из-за эпидемии медицинских изделий, техники и лекарств, а остальное брошено на самотек, сказал собеседник.