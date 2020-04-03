Оборонная промышленность переходит на самоуправление
Предприятия оборонно-промышленного комплекса не получали разъяснений, относятся ли они к производствам непрерывного цикла работы и как они должны функционировать в условиях вводимых ограничений на перемещение людей, сообщили «Ведомостям» два менеджера вертикально-интегрированных оборонных холдингов. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», Минпромторг собирал информацию, могут ли предприятия оборонной промышленности подключиться к производству медицинской техники и расходных материалов (таких, как маски), необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, запрашивалась также информация о том, есть ли необходимость в дополнительном авансировании для выполнения гособоронзаказа. Но вопрос о том, каков статус предприятий в связи с введением ограничений на выход из дома, остается неясным, говорит он. С одной стороны, предприятия, где собирают вооружения, можно объявить и предприятиями с непрерывным производственным циклом, а можно – и не таковым. Фактически предприятия сейчас ориентируются в таких вопросах на руководство холдингов, а те пытаются сами решить эти проблемы с региональными властями, говорит он. Складывается ощущение, что Минпромторг и правительство сейчас заняты полностью вопросами расширения производства необходимых из-за эпидемии медицинских изделий, техники и лекарств, а остальное брошено на самотек, сказал собеседник.
По словам источника в авиапромышленности, ситуацию с подготовкой оперативных документов в правительстве хорошо иллюстрирует такой факт, что в опубликованном 2 апреля утром списке стратегических предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, концерн ВКО «Алмаз-Антей», производящий комплексы ПВО, был отнесен к металлургической промышленности.
Если эта картина верна, то она показывает в целом низкий уровень государственного управления промышленностью, о котором многие догадывались в «мирное время», но кризис окончательно прояснил ситуацию, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Ситуация напоминает конец июня 1941 г., когда советскому руководству еще не были понятны масштабы происходящего, но остается надеяться, что скоро это осознание произойдет и наступит перелом, надеется эксперт. При этом то, что все внимание сосредоточено на производстве медицинской техники и материалов, в сложившейся ситуации следует считать оправданным, полагает он.