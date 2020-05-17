Бывший полпред президента в КС ищет место в Верховном суде

Бывший полпред президента в КС ищет место в Верховном судеМихаил Кротов претендует на должность судьи
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление бывшего полпреда президента в Конституционном суде (КС) Михаила Кротова, который претендует на должность судьи Верховного суда. Это следует из повестки заседания 26 мая, которая опубликована на сайте ВККС.
Кротов считается человеком из когорты бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. В 1985 г. он окончил юридической факультет Ленинградского госуниверситета, с 1993 г. – доцент кафедры гражданского права, а затем – проректор по правовым и экономическим вопросам в том же вузе. С февраля 2005 г. – первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа», откуда в том же году перешел на работу в администрацию президента. В январе 2020 г., сразу после смены правительства, Кротов был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», а новым полпредом президента в КС был назначен экс-министр юстиции Александр Коновалов.
Собеседник «Ведомостей» в юридическом сообществе отмечает, что Кротов всегда был человеком амбициозным, а в годы президентства Медведева ходили слухи о том, что он может претендовать и на место председателя КС. Не исключено, что после поправок, внесенных в состав и полномочия КС в ходе конституционной реформы (сокращение количества судей, отказ от одного заместителя председателя и т. д.), Кротов окончательно разуверился в подобной перспективе, рассуждает собеседник «Ведомостей». Скорее всего, просто потребовалось освободить место для Коновалова и Кротова подвинули с формулировкой «что-нибудь подберем», говорит человек в судейском сообществе.