Бывший полпред президента в КС ищет место в Верховном суде

Кротов считается человеком из когорты бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. В 1985 г. он окончил юридической факультет Ленинградского госуниверситета, с 1993 г. – доцент кафедры гражданского права, а затем – проректор по правовым и экономическим вопросам в том же вузе. С февраля 2005 г. – первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа», откуда в том же году перешел на работу в администрацию президента. В январе 2020 г., сразу после смены правительства, Кротов был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», а новым полпредом президента в КС был назначен экс-министр юстиции Александр Коновалов.