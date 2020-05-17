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Бывший полпред президента в КС ищет место в Верховном суде

Михаил Кротов претендует на должность судьи
Анастасия Корня
TASS

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление бывшего полпреда президента в Конституционном суде (КС) Михаила Кротова, который претендует на должность судьи Верховного суда. Это следует из повестки заседания 26 мая, которая опубликована на сайте ВККС.

Кротов считается человеком из когорты бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. В 1985 г. он окончил юридической факультет Ленинградского госуниверситета, с 1993 г. – доцент кафедры гражданского права, а затем – проректор по правовым и экономическим вопросам в том же вузе. С февраля 2005 г. – первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа», откуда в том же году перешел на работу в администрацию президента. В январе 2020 г., сразу после смены правительства, Кротов был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу», а новым полпредом президента в КС был назначен экс-министр юстиции Александр Коновалов.

Собеседник «Ведомостей» в юридическом сообществе отмечает, что Кротов всегда был человеком амбициозным, а в годы президентства Медведева ходили слухи о том, что он может претендовать и на место председателя КС. Не исключено, что после поправок, внесенных в состав и полномочия КС в ходе конституционной реформы (сокращение количества судей, отказ от одного заместителя председателя и т. д.), Кротов окончательно разуверился в подобной перспективе, рассуждает собеседник «Ведомостей». Скорее всего, просто потребовалось освободить место для Коновалова и Кротова подвинули с формулировкой «что-нибудь подберем», говорит человек в судейском сообществе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных