Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Совет Европы изучит обновленную Конституцию РоссииЗаключение на инициированные Путиным поправки даст Венецианская комиссия
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). Поводом стала петиция более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, которую поддержали в общей сложности более 200 000 россиян. Об этом сообщили авторы петиции, юрист-конституционалист Станислав Станских и правозащитник Юрий Джибладзе.
«Действительно, комиссия [ПАСЕ] решила запросить мнение Венецианской комиссии о поправках и процедуре их принятия», – подтвердила пресс-служба Совета Европы. Дополнительная информация пока отсутствует.
Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 г. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Мнение Венецианской комиссии, каким бы оно ни было, носит лишь рекомендательный характер.
В начале 2020 г. комитет ПАСЕ по правовым вопросам уже попросила Венецианскую комиссию подготовить заключение на поправку, устанавливающую примат российской Конституции над международным правом. Ее обсуждение планировалось на март, а впоследствии перенеслось на июнь. Однако российские общественники настояли на полной проверке внесенных в Конституцию изменений, включая процедуру их принятия.
Заместитель председателя Госдумы и руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой говорит, что такая проверка – достаточно рутинная процедура: комиссия по мониторингу следит за изменениями, которые вносятся в конституции всех европейских стран. И хотя на заседании комиссии присутствовало некоторое количество «ангажированных демократов первой волны», общая тональность дискуссии была достаточно конструктивной, отмечает Толстой. Он разъяснил коллегам, что поправки направлены на укрепление гражданских, политических, социальных и культурных прав россиян. Что касается сроков экспертизы, то пока сложно сказать что-то определенное, признается депутат: работа над заключением по поправке, предусматривающей приоритет национального права, заняла около полугода, напоминает он. Сейчас это заключение находится в высокой степени готовности и пока непонятно даже, будет ли оно обсуждаться отдельно или оба заключения будут объединены, добавляет Толстой.
Каким бы ни было заключение Венецианской комиссии, оно наверняка не окажет существенного влияния на ход событий, убежден Кирилл Коротеев из международной «Агоры»: «Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу». Проблема комиссии в том, что она не может действовать быстро и принципиально, а именно это очень важно в современном мире, подчеркивает эксперт. Поэтому она останется в роли догоняющего – как это было, например, с поправками в конституцию Грузии. «Возможно, это их решение», – допускает Коротеев: по его мнению, ничто не мешало комиссии действовать быстро, по крайней мере, в случае с заключением о приоритете национального законодательства. При желании его можно было подготовить за три дня, ведь у комиссии уже было заключение на поправки в закон о Конституционном суде России, где речь идет о практически аналогичных изменениях, напоминает эксперт. «Но содержательно это, скорее всего, будет хорошее заключение и интересный для чтения документ», – прогнозирует Коротеев.