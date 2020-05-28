Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Каким бы ни было заключение Венецианской комиссии, оно наверняка не окажет существенного влияния на ход событий, убежден Кирилл Коротеев из международной «Агоры»: «Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу». Проблема комиссии в том, что она не может действовать быстро и принципиально, а именно это очень важно в современном мире, подчеркивает эксперт. Поэтому она останется в роли догоняющего – как это было, например, с поправками в конституцию Грузии. «Возможно, это их решение», – допускает Коротеев: по его мнению, ничто не мешало комиссии действовать быстро, по крайней мере, в случае с заключением о приоритете национального законодательства. При желании его можно было подготовить за три дня, ведь у комиссии уже было заключение на поправки в закон о Конституционном суде России, где речь идет о практически аналогичных изменениях, напоминает эксперт. «Но содержательно это, скорее всего, будет хорошее заключение и интересный для чтения документ», – прогнозирует Коротеев.